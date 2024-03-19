В Екатеринбурге подготовлено 24,6 тысяч мест для первоклассников

По словам Бирюка, в этом году в школах области появилось более 5,1 тысячи новых мест, а в Екатеринбурге — 2,7 тысячи. Директор департамента образования мэрии города Константин Шевченко добавил, что в 2024 году в школах города подготовили на 1,3 тысячи мест больше, чем в предыдущем году, как сообщает информационное агентство «Интерфакс».