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В Екатеринбурге подготовлено 24,6 тысяч мест для первоклассников

19 марта 2024, 10:56
В Екатеринбурге школы готовятся принять 24,6 тысяч детей, которые собираются поступить в первый класс. Об этом сообщил замминистра образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк на пресс-конференции в городском пресс-центре «Интерфакса».

В текущем году в регионе будут принимать детей в первые классы в 978 школах. Ожидается, что число первоклассников составит 50 тысяч человек. В Екатеринбурге подготовлено 24,6 тысяч мест для 21,4 тысячи детей, пишет ИА «УралПолит.ru».

По словам Бирюка, в этом году в школах области появилось более 5,1 тысячи новых мест, а в Екатеринбурге — 2,7 тысячи. Директор департамента образования мэрии города Константин Шевченко добавил, что в 2024 году в школах города подготовили на 1,3 тысячи мест больше, чем в предыдущем году, как сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Этой ночью в регионе будет проведено нагрузочное тестирование онлайн-записи в первые классы. Сама запись начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Затем с 6 июля по 5 сентября будет проведен второй этап, в рамках которого будет осуществляться дополнительный набор на свободные места.

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