В Екатеринбурге подготовлено 24,6 тысяч мест для первоклассников

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В текущем году в регионе будут принимать детей в первые классы в 978 школах. Ожидается, что число первоклассников составит 50 тысяч человек. В Екатеринбурге подготовлено 24,6 тысяч мест для 21,4 тысячи детей, пишет ИА «УралПолит.ru».
По словам Бирюка, в этом году в школах области появилось более 5,1 тысячи новых мест, а в Екатеринбурге — 2,7 тысячи. Директор департамента образования мэрии города Константин Шевченко добавил, что в 2024 году в школах города подготовили на 1,3 тысячи мест больше, чем в предыдущем году, как сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Этой ночью в регионе будет проведено нагрузочное тестирование онлайн-записи в первые классы. Сама запись начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Затем с 6 июля по 5 сентября будет проведен второй этап, в рамках которого будет осуществляться дополнительный набор на свободные места.