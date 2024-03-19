Цена на нефть Brent достигла $86 за баррель

«На нефтяном рынке начинают действовать технические сигналы, указывающие на рост цен. В связи с этим, отрицательные факторы могут быть проигнорированы. С другой стороны, рубль может слабеть и достичь уровня в 97 рублей за доллар. Кроме того, после выборов рублю будет сложно укрепиться, пока он не пройдет психологическую отметку в 100 рублей за доллар», — поделился мнением эксперт.