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Цена на нефть Brent достигла $86 за баррель

19 марта 2024, 06:21
Владислав Антонов, специалист по финансовому анализу, в ходе разговора с RT рассказал о данных, которые свидетельствуют о том, что цена на нефть марки Brent впервые с 6 ноября прошлого года достигла отметки в $86 за баррель.

Он отметил, что на прошлой неделе цены на нефть марки Brent показали уверенный рост, подорожав на более чем 4%. Главными причинами такого роста стали высокий спрос на нефть в США и позитивные прогнозы спроса на нефть к 2024 году, представленные Международным энергетическим агентством.

По его мнению, есть более 80% вероятности того, что к концу мая цена на нефть марки Brent достигнет отметки в $96,5 за баррель, пишет RT.

«На нефтяном рынке начинают действовать технические сигналы, указывающие на рост цен. В связи с этим, отрицательные факторы могут быть проигнорированы. С другой стороны, рубль может слабеть и достичь уровня в 97 рублей за доллар. Кроме того, после выборов рублю будет сложно укрепиться, пока он не пройдет психологическую отметку в 100 рублей за доллар», — поделился мнением эксперт.

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