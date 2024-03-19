Цена на нефть Brent достигла $86 за баррель

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Он отметил, что на прошлой неделе цены на нефть марки Brent показали уверенный рост, подорожав на более чем 4%. Главными причинами такого роста стали высокий спрос на нефть в США и позитивные прогнозы спроса на нефть к 2024 году, представленные Международным энергетическим агентством.
По его мнению, есть более 80% вероятности того, что к концу мая цена на нефть марки Brent достигнет отметки в $96,5 за баррель, пишет RT.
«На нефтяном рынке начинают действовать технические сигналы, указывающие на рост цен. В связи с этим, отрицательные факторы могут быть проигнорированы. С другой стороны, рубль может слабеть и достичь уровня в 97 рублей за доллар. Кроме того, после выборов рублю будет сложно укрепиться, пока он не пройдет психологическую отметку в 100 рублей за доллар», — поделился мнением эксперт.