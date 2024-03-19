Нутрициолог назвала полезные альтернативы кофе

Многие люди начинают свой день с чашки кофе, не подозревая о его потенциальном вреде. Кофеин, содержащийся в кофе, может нарушить биоритмы и вызвать проблемы со сном, что приведет к усталости и разбитости по утрам. Нутрициолог Жанна Тиханычева предупреждает об этом.