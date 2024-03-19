Нутрициолог назвала полезные альтернативы кофе

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Постоянное употребление кофе может привести к таким проблемам, как тахикардия, тревожное состояние и невроз, особенно для людей, чувствительных к кофеину. Также кофе может негативно сказаться на надпочечниках, вызывая повышение уровня кортизола — гормона стресса. Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше отказаться от кофе, пишет pravda.ru.
Но какую альтернативу можно выбрать?
По словам нутрициолога Тиханычевой, можно попробовать выбрать чай, такой как черный, зеленый, улун, красный или пуэр. В чайных листьях тоже содержится кофеин, но его действие на организм более мягкое. Кофеин в чае связан с дубильными веществами и медленнее всасывается в кровь.
Кроме того, бодрость от чая сохраняется около трех часов, в то время как эффект кофе длится всего около 30 минут.