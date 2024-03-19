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Нутрициолог назвала полезные альтернативы кофе

19 марта 2024, 16:55
Многие люди начинают свой день с чашки кофе, не подозревая о его потенциальном вреде. Кофеин, содержащийся в кофе, может нарушить биоритмы и вызвать проблемы со сном, что приведет к усталости и разбитости по утрам. Нутрициолог Жанна Тиханычева предупреждает об этом.

Постоянное употребление кофе может привести к таким проблемам, как тахикардия, тревожное состояние и невроз, особенно для людей, чувствительных к кофеину. Также кофе может негативно сказаться на надпочечниках, вызывая повышение уровня кортизола — гормона стресса. Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше отказаться от кофе, пишет pravda.ru.

Но какую альтернативу можно выбрать?

По словам нутрициолога Тиханычевой, можно попробовать выбрать чай, такой как черный, зеленый, улун, красный или пуэр. В чайных листьях тоже содержится кофеин, но его действие на организм более мягкое. Кофеин в чае связан с дубильными веществами и медленнее всасывается в кровь.

Кроме того, бодрость от чая сохраняется около трех часов, в то время как эффект кофе длится всего около 30 минут.

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