Нижегородцам рассказали о автомобилях, которые начали использовать в «ЛизаАлерт»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Не так давно добровольцы отправлялись на поиски на внедорожных автомобилях известных мировых брендов, но из-за санкций подобные модели стало проблематично обслуживать. О наиболее грамотном решении данной проблемы волонтеры рассказали нижегородцам на встрече в Автолиге на Московском шоссе в областном центре, пишет newsnn.ru.
«ЛизаАлерт» — одна из наиболее масштабно работающих в нашей стране добровольческих организаций, которая занимается поиском и спасением пропавших россиян. В ее штате сейчас числятся более 40 тысяч человек, а филиалы организации функционируют в 64 субъектах РФ. Отряд ведет поиски пропавших людей в населенных пунктах и за их пределами, занимается профилактикой пропаж граждан всех возрастных групп, обучает новых поисковиков. Помимо этого, «ЛизаАлерт» помогает вести законотворческую деятельность. Каждый год сотрудники отряда принимают и обрабатывают тысячи звонков. Например, в Нижегородской области за 2023 год было подано 659 заявок на поиск пропавших людей. Живыми удалось найти 509 нижегородцев, 13 доставлены по месту проживания, личности пятерых удалось установить.
В рамках организации поисково-спасательных операций большое значение уделяется техническому оснащению и надежности конструкции автомобиля. Транспорт должен иметь возможность ездить как по обычным дорогам, так и по труднодоступной местности. Поэтому при отправлении в отряды новых автомобилей предпочтение всегда отдается более проходимым. «ЛизаАлерт» сейчас укомплектовали Jetour T2 — 10 внедорожников передали добровольцам.
Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что работа поисковиков нередко ведется в условиях бездорожья. И в самых сложных ситуациях китайские автомобили уже смогли отлично показать свой потенциал: максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм, 28 градусов углы въезда и съезда, при этом машина оснащена всеми возможными системами безопасности.
После ухода популярных европейских и японских автомобильных марок с российского рынка рассматривался вариант перехода на более простые и проверенные временем модели отечественных производителей, однако самостоятельное переоборудование гражданских моделей для организации спасательных операций требовало внушительных затрат, а переделанные модели необходимо было бы сертифицировать. Примечательно, что нижегородский автозавод, также как и коллеги из КамАЗа, не стал заниматься модернизацией старых моделей, а решил взять за основу новой российской разработки популярный внедорожник из КНР. В будущем, когда в нашей стране начнут выпускать собственные автомобили повышенной проходимости, волонтеры «ЛизаАлерт» начнут эксплуатировать их в своей деятельности.
В городах, через которые будет пролегать маршрут экспедиции, представители поисково-спасательной организации устраивают лекции, где слушатели смогут узнать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и научатся правильно оказывать первую помощь пострадавшим в них. Участники отряда раскроют детали своей работы и расскажут, как можно вступить в ряды «ЛизаАлерт».
«Мы хотим познакомить людей с нашей деятельностью. Доходчиво объяснить, что к нам может присоединиться каждый. Для участия в отряде не нужны какие-то особые навыки», — отметила Анна Будовая, руководитель направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт».