Нижегородцам рассказали о автомобилях, которые начали использовать в «ЛизаАлерт»

«ЛизаАлерт» — одна из наиболее масштабно работающих в нашей стране добровольческих организаций, которая занимается поиском и спасением пропавших россиян. В ее штате сейчас числятся более 40 тысяч человек, а филиалы организации функционируют в 64 субъектах РФ. Отряд ведет поиски пропавших людей в населенных пунктах и за их пределами, занимается профилактикой пропаж граждан всех возрастных групп, обучает новых поисковиков. Помимо этого, «ЛизаАлерт» помогает вести законотворческую деятельность. Каждый год сотрудники отряда принимают и обрабатывают тысячи звонков. Например, в Нижегородской области за 2023 год было подано 659 заявок на поиск пропавших людей. Живыми удалось найти 509 нижегородцев, 13 доставлены по месту проживания, личности пятерых удалось установить.