Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:26
Алексей Фомичев окончил Московскую Государственную Академию Приборостроения и Информатики по специальности «Инженер». Имеет более 20 лет успешного опыта работы в крупных страховых организациях, включая Цюрих, ГУТА-Страхование, МАКС. За время деятельности показал себя профессионалом высокого уровня, проявив сильные экспертные и лидерские навыки.
В должности Директора Департамента общего андеррайтинга Алексей Фомичев будет осуществлять общее руководство Департаментом, формировать предложения по андеррайтинговой и тарифной политике, отвечать за финансовый результат по закрепленным направлениям бизнеса.