Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

19 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KBkXK
Департамент общего развития андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование» возглавил Алексей Фомичев.

Алексей Фомичев окончил Московскую Государственную Академию Приборостроения и Информатики по специальности «Инженер». Имеет более 20 лет успешного опыта работы в крупных страховых организациях, включая Цюрих, ГУТА-Страхование, МАКС. За время деятельности показал себя профессионалом высокого уровня, проявив сильные экспертные и лидерские навыки.

В должности Директора Департамента общего андеррайтинга Алексей Фомичев будет осуществлять общее руководство Департаментом, формировать предложения по андеррайтинговой и тарифной политике, отвечать за финансовый результат по закрепленным направлениям бизнеса.

Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"