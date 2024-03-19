Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

Алексей Фомичев окончил Московскую Государственную Академию Приборостроения и Информатики по специальности «Инженер». Имеет более 20 лет успешного опыта работы в крупных страховых организациях, включая Цюрих, ГУТА-Страхование, МАКС. За время деятельности показал себя профессионалом высокого уровня, проявив сильные экспертные и лидерские навыки.