Кого из питомцев лучше брать с собой в отпуск?

Скоро лето и многие, у кого есть кошки и собаки, задумываются о том, что делать с питомцем, когда они отправляются в отпуск. В других странах, люди часто путешествуют со своими животными, но в нашей стране это не так распространено, пишет Pravda.Ru.