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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Кого из питомцев лучше брать с собой в отпуск?

19 марта 2024, 06:48
Скоро лето и многие, у кого есть кошки и собаки, задумываются о том, что делать с питомцем, когда они отправляются в отпуск. В других странах, люди часто путешествуют со своими животными, но в нашей стране это не так распространено, пишет Pravda.Ru.

Не все смело решаются на поездку с животными. Давайте рассмотрим, кого лучше брать с собой, а кого оставить под присмотром знакомых.

Кошки обычно легко переносят отсутствие хозяев на некоторое время, поэтому их можно оставить под присмотром соседей или родственников и отправиться на отдых. Главное, чтобы у кошки был приученный лоток, иначе это может вызвать проблемы временным хозяевам.

Домашние птицы и грызуны обычно не испытывают стресса от разлуки с хозяевами. Для попугаев, шиншилл и морских свинок главное — иметь кого-то, кто будет заботиться о них, поэтому нет смысла таскать клетку с собой повсюду. Главное, чтобы ваш питомец оставался под присмотром человека, которому вы доверяете, и тогда вы можете спокойно собирать чемоданы.

Но с собаками всё сложнее. Для них отсутствие хозяев может стать большим стрессом. Оставленные под присмотром посторонних людей, они могут даже отказаться от еды и воды. Особенно сильно связываются со своими владельцами немецкие овчарки, мастифы, ротвейлеры, бульдоги и представители охотничьих пород. С пуделями, доберманами и ретриверами немного проще — они быстро адаптируются к новой обстановке и чувствуют себя вдали от хозяев нормально.

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