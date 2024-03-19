Кого из питомцев лучше брать с собой в отпуск?

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Не все смело решаются на поездку с животными. Давайте рассмотрим, кого лучше брать с собой, а кого оставить под присмотром знакомых.
Кошки обычно легко переносят отсутствие хозяев на некоторое время, поэтому их можно оставить под присмотром соседей или родственников и отправиться на отдых. Главное, чтобы у кошки был приученный лоток, иначе это может вызвать проблемы временным хозяевам.
Домашние птицы и грызуны обычно не испытывают стресса от разлуки с хозяевами. Для попугаев, шиншилл и морских свинок главное — иметь кого-то, кто будет заботиться о них, поэтому нет смысла таскать клетку с собой повсюду. Главное, чтобы ваш питомец оставался под присмотром человека, которому вы доверяете, и тогда вы можете спокойно собирать чемоданы.
Но с собаками всё сложнее. Для них отсутствие хозяев может стать большим стрессом. Оставленные под присмотром посторонних людей, они могут даже отказаться от еды и воды. Особенно сильно связываются со своими владельцами немецкие овчарки, мастифы, ротвейлеры, бульдоги и представители охотничьих пород. С пуделями, доберманами и ретриверами немного проще — они быстро адаптируются к новой обстановке и чувствуют себя вдали от хозяев нормально.