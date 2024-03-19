История самой престижной кинопремии мира — Оскар

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Изначально она занималась урегулированием различных трудовых конфликтов, но позже решила ввести престижную награду.
Всего через два года после создания была проведена первая церемония «Оскара» в 1929 году в Лос-Анджелесе. Она проходила в зале отеля Hollywood Roosevelt. Победители были объявлены за три месяца до самого мероприятия, а сама церемония длилась всего около 15 минут. Награждались в 12 номинациях, и лучшим фильмом был признан «Крылья» Уильяма Уэллмана.
С тех пор награда «Оскар» была вручена не один раз. Однако правила вручения премии неоднократно менялись. В 1941 году было введено новое правило — нельзя называть имена победителей до самой церемонии.