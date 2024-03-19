История самой престижной кинопремии мира — Оскар

Всего через два года после создания была проведена первая церемония «Оскара» в 1929 году в Лос-Анджелесе. Она проходила в зале отеля Hollywood Roosevelt. Победители были объявлены за три месяца до самого мероприятия, а сама церемония длилась всего около 15 минут. Награждались в 12 номинациях, и лучшим фильмом был признан «Крылья» Уильяма Уэллмана.