Эксперты рассказали о способах торговли на валютном рынке Российской Федерации

Финконсультанты также рассказывают, что активы трейдеров хранятся на номинальных банковских счетах и не могут быть использованы для погашения долгов форекс-дилера. Более того, в случае банкротства дилера средства из компенсационного фонда саморегулируемой организации, в которой должен состоять брокер, направляются на выплаты инвесторам. Например, если трейдер выбрал в качестве форекс-дилера «ВТБ Форекс», номинальные счета для него будут ожидаемо открыты в ВТБ, а если он выбрал «Альфа-Форекс», то — в Альфа-Банке, и так далее.