Эксперты рассказали о способах торговли на валютном рынке Российской Федерации

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Один из простых способов торговли валютой в России — это банковский обмен, который является наиболее популярным. Однако курсы обмена в большинстве случаев здесь не самые выгодные. Другой вариант — работа с валютами на криптовалютных биржах, но это требует опыта и знаний в области криптовалют, а также готовности рисковать на столь непредсказуемом рынке, пишет rostovgazeta.ru.
Для заработка на разнице курсов валют в России существуют и два других способа: биржевые торги и работа с форекс-брокерами.
Для торговли на Московской бирже необходимо открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. Более простым вариантом является доступ к международному валютному рынку через форекс-дилеров, которые работают в соответствии с законодательством и под контролем государства.
В России действует несколько форекс-дилеров с лицензией Банка России, включая дочерние компании Альфа-Банка, Банка ВТБ и инвесткомпании «Финам». Например, «Альфа-Форекс» предлагает трейдерам выбор из 40 валютных пар и проверенные инструменты, которые помогают инвесторам создавать сложные стратегии и своевременно реагировать на изменения рынка.
Финконсультанты также рассказывают, что активы трейдеров хранятся на номинальных банковских счетах и не могут быть использованы для погашения долгов форекс-дилера. Более того, в случае банкротства дилера средства из компенсационного фонда саморегулируемой организации, в которой должен состоять брокер, направляются на выплаты инвесторам. Например, если трейдер выбрал в качестве форекс-дилера «ВТБ Форекс», номинальные счета для него будут ожидаемо открыты в ВТБ, а если он выбрал «Альфа-Форекс», то — в Альфа-Банке, и так далее.
Налоги за клиентов уплачиваются форекс-дилерами самостоятельно. Это является обязательным для них и для биржи.