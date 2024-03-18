Жительница Кузбасса попала под статью за оплату покупок с найденной детской карты

В одном из городов Кузбасса местная жительница нашла банковскую карту, принадлежащую ребенку, и использовала ее для оплаты своих покупок. В результате этого случая возбуждено уголовное дело.