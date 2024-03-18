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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Жительница Кузбасса попала под статью за оплату покупок с найденной детской карты

18 марта 2024, 12:19
В одном из городов Кузбасса местная жительница нашла банковскую карту, принадлежащую ребенку, и использовала ее для оплаты своих покупок. В результате этого случая возбуждено уголовное дело.

По информации, в январе мужчина обратился к правоохранителям, сообщив о том, что его несовершеннолетний сын потерял свою банковскую карту, зарегистрированную на его имя, пишет vse42.ru.

Согласно данным ГУ МВД по Кузбассу, потерпевший обнаружил уведомления о списании денег со счета своего ребенка за покупки на общую сумму около 1 500 рублей, когда проверял траты.

Как выяснилось, подозреваемой в данном случае является 58-летняя жительница местности. Она была задержана, а по статье «кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что женщина нашла детскую дебетовую банковскую карту в снегу возле одного из магазинов и использовала ее для оплаты небольших покупок.

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