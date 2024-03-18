Жительница Кузбасса попала под статью за оплату покупок с найденной детской карты

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По информации, в январе мужчина обратился к правоохранителям, сообщив о том, что его несовершеннолетний сын потерял свою банковскую карту, зарегистрированную на его имя, пишет vse42.ru.
Согласно данным ГУ МВД по Кузбассу, потерпевший обнаружил уведомления о списании денег со счета своего ребенка за покупки на общую сумму около 1 500 рублей, когда проверял траты.
Как выяснилось, подозреваемой в данном случае является 58-летняя жительница местности. Она была задержана, а по статье «кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.
Оказалось, что женщина нашла детскую дебетовую банковскую карту в снегу возле одного из магазинов и использовала ее для оплаты небольших покупок.