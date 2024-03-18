Зарплата специалиста по охране окружающей среды может достигать 175 тыс. в Тюмени

Особисту, который отвечает за сохранение окружающей среды, готовы выплачивать до 175 тысяч. Операторам, работающим в нефтегазовой сфере, предлагается до 158 тысяч рублей, а тем, кто управляет обезвоживающей и обессоливающей установкой, — до 154 тысяч. Издание 72.RU сообщает, что машинист парового передвижного оборудования может получать до 149 тысяч в месяц. За выполнение обязанностей лесоруба готовы платить до 130 тысяч, а машинисту самоходного катка и начальнику строительного участка — до 125 тысяч рублей.