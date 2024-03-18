Зарплата специалиста по охране окружающей среды может достигать 175 тыс. в Тюмени

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Особисту, который отвечает за сохранение окружающей среды, готовы выплачивать до 175 тысяч. Операторам, работающим в нефтегазовой сфере, предлагается до 158 тысяч рублей, а тем, кто управляет обезвоживающей и обессоливающей установкой, — до 154 тысяч. Издание 72.RU сообщает, что машинист парового передвижного оборудования может получать до 149 тысяч в месяц. За выполнение обязанностей лесоруба готовы платить до 130 тысяч, а машинисту самоходного катка и начальнику строительного участка — до 125 тысяч рублей.
Также, оператор по исследованию скважин может рассчитывать на заработок до 120 тысяч, помощнику бурильщика при капитальном ремонте скважин — 119 тысяч. Водителям вездеходов предлагают до 117 тысяч, а машинисту подъемника — до 106 тысяч рублей, пишет ИА «УралПолит.ru».