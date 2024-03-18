Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Зарплата специалиста по охране окружающей среды может достигать 175 тыс. в Тюмени

18 марта 2024, 12:17
В марте в данном регионе предложили вознаграждение для военнослужащих в размере до 226 тысяч рублей. Об этом сказали в местном департаменте труда и занятости населения.

Особисту, который отвечает за сохранение окружающей среды, готовы выплачивать до 175 тысяч. Операторам, работающим в нефтегазовой сфере, предлагается до 158 тысяч рублей, а тем, кто управляет обезвоживающей и обессоливающей установкой, — до 154 тысяч. Издание 72.RU сообщает, что машинист парового передвижного оборудования может получать до 149 тысяч в месяц. За выполнение обязанностей лесоруба готовы платить до 130 тысяч, а машинисту самоходного катка и начальнику строительного участка — до 125 тысяч рублей.

Также, оператор по исследованию скважин может рассчитывать на заработок до 120 тысяч, помощнику бурильщика при капитальном ремонте скважин — 119 тысяч. Водителям вездеходов предлагают до 117 тысяч, а машинисту подъемника — до 106 тысяч рублей, пишет ИА «УралПолит.ru».

Подпишитесь
Стали известны окончательные результаты выборов президента России
Сегодня, 12:41
Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри
Сегодня, 08:12
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
Сегодня, 09:01
«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке
Сегодня, 07:35
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
Сегодня, 06:56
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
Вчера, 10:38