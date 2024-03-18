В ВООП сообщили о запуске нового просветительского экопроекта в интерактивном формате

Ознакомиться с проектом можно уже сейчас на сайте Московской областной организации ВООП по адресу https://click.voop.eco/. На портале помимо информации о проекте уже размещены 2 веб-игры (18+): «ТРЭШ-КРАШ» и «ЭКО-ТЕТРИС» для формирования навыков раздельного сбора отходов, а также ответы на вопросы, которые прислали первые посетители сайта из различных регионов страны. Все ответы на вопросы публикуются на сайте, а результатами игр пользователи могут самостоятельно делиться в социальных сетях, соревнуясь с друзьями в ловкости и смекалке.