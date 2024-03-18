В Екатеринбурге вынесен приговор наркодилеру

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Суд признал наркоторговца виновным в незаконном обороте наркотиков и осудил его на 15 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По данным полиции и ФСБ, при задержании у наркоторговца изъяли около 11 килограммов синтетических наркотиков, пишет ИА «УралПолит.ru»
Ранее наркоторговец не имел судимостей и работал руководителем отдела продаж в коммерческой компании. При обыске в загородном доме представителям МВД и ФСБ пришлось использовать противогазы из-за испарений химических веществ, так как было трудно дышать.
Помимо большой партии синтетических наркотиков, было найдено более 7 килограммов прекурсоров. Следователь главного Следственного управления МВД по региону Елена Майорова расследовала уголовное дело в течение 4 месяцев и 2 дней.