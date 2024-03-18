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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Екатеринбурге вынесен приговор наркодилеру

18 марта 2024, 12:09
В Екатеринбурге вынесен приговор наркоторговцу. Об этом сообщил глава пресс-службы полиции Валерий Горелых.

Суд признал наркоторговца виновным в незаконном обороте наркотиков и осудил его на 15 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По данным полиции и ФСБ, при задержании у наркоторговца изъяли около 11 килограммов синтетических наркотиков, пишет ИА «УралПолит.ru»

Ранее наркоторговец не имел судимостей и работал руководителем отдела продаж в коммерческой компании. При обыске в загородном доме представителям МВД и ФСБ пришлось использовать противогазы из-за испарений химических веществ, так как было трудно дышать.

Помимо большой партии синтетических наркотиков, было найдено более 7 килограммов прекурсоров. Следователь главного Следственного управления МВД по региону Елена Майорова расследовала уголовное дело в течение 4 месяцев и 2 дней.

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