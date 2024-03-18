В Екатеринбурге вынесен приговор наркодилеру

Суд признал наркоторговца виновным в незаконном обороте наркотиков и осудил его на 15 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По данным полиции и ФСБ, при задержании у наркоторговца изъяли около 11 килограммов синтетических наркотиков, пишет ИА «УралПолит.ru»