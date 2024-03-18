Цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем с апреля вводит новые условия

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что цифровая платформа по торговле вторсырьем стала востребованной площадкой среди представителей отрасли по обращению с отходами, а также смежных сфер. Сегодня на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. В дальнейшем компания намерена продолжать развивать ее функционал, чтобы платформа стала удобным инструментом для тех, кто строит в стране экономику замкнутого цикла. Об этом пишет newstracker.ru.