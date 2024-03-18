Цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем с апреля вводит новые условия

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что цифровая платформа по торговле вторсырьем стала востребованной площадкой среди представителей отрасли по обращению с отходами, а также смежных сфер. Сегодня на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. В дальнейшем компания намерена продолжать развивать ее функционал, чтобы платформа стала удобным инструментом для тех, кто строит в стране экономику замкнутого цикла. Об этом пишет newstracker.ru.
По данным компании, пользователи ЭТП разместили уже более 1100 лотов на сумму, превышающую 2,8 млрд рублей.
«Мы постепенно вводим удобные тарифные планы для участников с разными запросами. С апреля 2024 года на платформе будет два тарифа — по 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год», — сказал руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.
По его словам, площадка дает возможность компаниям выполнять обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой вступили в силу в начале этого года. Более того, ЭТП позволяет торговать вторсырьем, которое все чаще используется на производствах.
Начиная с 2025 года будет один тариф — годовой, его стоимость составит 120 тыс. рублей. Те предприятия, которые в 2024 году оплатят годовой тариф (за 60 тыс. рублей), в 2025 году смогут приобрести годовой не за 120 тыс. рублей, а всего за 60 тыс. рублей.