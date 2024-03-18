Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Стройгрупп благоустроит новый сквер в Тюмени за 47,7 млн рублей

18 марта 2024, 12:11
В Тюмени компания «Стройгрупп» возьмется за создание нового сквера в районе улиц Монтажников и Моторостроителей. Затраты на это составят 47,7 млн рублей.

В рамках проекта будут оборудованы детские игровые площадки, спортивные площадки, а также проложены пешеходные дорожки. Особое внимание будет уделено арт-объекту «Семейная линия» и сухому фонтану, который будет выполнен в виде капли воды. Планируется завершить работы до октября текущего года, пишет ИА «УралПолит.ru».

Также стоит отметить, что на приобретение качелей, каруселей и горок будет потрачено еще 113,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что тюменские власти искали подрядчика для благоустройства парка по адресу Московский тракт, 163 за 87,6 млн рублей. Этот проект предполагает установку спортивных тренажеров, беседок, скамеек и интерактивной инсталляции.

Подпишитесь
Стали известны окончательные результаты выборов президента России
Сегодня, 12:41
Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри
Сегодня, 08:12
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
Сегодня, 09:01
«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке
Сегодня, 07:35
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
Сегодня, 06:56
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
Вчера, 10:38