Стройгрупп благоустроит новый сквер в Тюмени за 47,7 млн рублей

В рамках проекта будут оборудованы детские игровые площадки, спортивные площадки, а также проложены пешеходные дорожки. Особое внимание будет уделено арт-объекту «Семейная линия» и сухому фонтану, который будет выполнен в виде капли воды. Планируется завершить работы до октября текущего года, пишет ИА «УралПолит.ru».