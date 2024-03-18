Стройгрупп благоустроит новый сквер в Тюмени за 47,7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В рамках проекта будут оборудованы детские игровые площадки, спортивные площадки, а также проложены пешеходные дорожки. Особое внимание будет уделено арт-объекту «Семейная линия» и сухому фонтану, который будет выполнен в виде капли воды. Планируется завершить работы до октября текущего года, пишет ИА «УралПолит.ru».
Также стоит отметить, что на приобретение качелей, каруселей и горок будет потрачено еще 113,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что тюменские власти искали подрядчика для благоустройства парка по адресу Московский тракт, 163 за 87,6 млн рублей. Этот проект предполагает установку спортивных тренажеров, беседок, скамеек и интерактивной инсталляции.