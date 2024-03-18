Найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Информацию об этом предоставили представители правительства Камчатского края РИА Новостям.
Ранее стало известно, что двое пропавших — молодой человек 19 лет и женщина 44 лет — потерялись из-за схода лавины на Камчатке, пишет RT.
Для поиска пропавших туристов был отправлен вертолет МЧС России типа Ми-8.
Туристическая группа, в которую входили ученики клуба имени Глеба Травина, расположенного в Петропавловске-Камчатском, выполняла сложный поход первой категории.