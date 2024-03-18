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Published Сегодня, 09:28

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Найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке

18 марта 2024, 09:28
Сообщается, что обнаружено тело одного из отдыхающих, попавших под лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки.

Информацию об этом предоставили представители правительства Камчатского края РИА Новостям.

Ранее стало известно, что двое пропавших — молодой человек 19 лет и женщина 44 лет — потерялись из-за схода лавины на Камчатке, пишет RT.

Для поиска пропавших туристов был отправлен вертолет МЧС России типа Ми-8.

Туристическая группа, в которую входили ученики клуба имени Глеба Травина, расположенного в Петропавловске-Камчатском, выполняла сложный поход первой категории.

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