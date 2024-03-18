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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса

18 марта 2024, 10:53
Эксперты по собакам поделились информацией о содержании мопса. Со времени древности этих собак с квадратными челюстями и плоскими мордочками полюбили во все страны мира, пишет Pravda.Ru.

Примерно 2500 лет назад китайские правители и их придворные проявили большой интерес к дружелюбным короткошерстным мопсам, которых считали родившимися в Тибете.

Со временем маленьких собак стали запрещать показывать обычным людям. Даже на охоту (вероятно, опасаясь порчи), мопсов перевозили в закрытых носилках.

В более позднее время, когда Запретный город был в своём расцвете под правлением китайских императоров, заводчики в Китае развели породу мопсов, которых можно было носить в кармане халата из шелка.

Особое значение придавалось особям, у которых на морде появлялись священные символы. Например, белое пятнышко на лбу считалось магическим знаком, оставленным пальцем самого Будды, а три складки кожи, пересекаемые вертикальной морщиной, считались иероглифом, обозначающим принца крови.

Мопсы очень выносливы. Они могут присоединиться к вам даже на самую долгую прогулку. Однако необходимо внимательно следить, чтобы ваш пёсик не утомился.

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