Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Примерно 2500 лет назад китайские правители и их придворные проявили большой интерес к дружелюбным короткошерстным мопсам, которых считали родившимися в Тибете.
Со временем маленьких собак стали запрещать показывать обычным людям. Даже на охоту (вероятно, опасаясь порчи), мопсов перевозили в закрытых носилках.
В более позднее время, когда Запретный город был в своём расцвете под правлением китайских императоров, заводчики в Китае развели породу мопсов, которых можно было носить в кармане халата из шелка.
Особое значение придавалось особям, у которых на морде появлялись священные символы. Например, белое пятнышко на лбу считалось магическим знаком, оставленным пальцем самого Будды, а три складки кожи, пересекаемые вертикальной морщиной, считались иероглифом, обозначающим принца крови.
Мопсы очень выносливы. Они могут присоединиться к вам даже на самую долгую прогулку. Однако необходимо внимательно следить, чтобы ваш пёсик не утомился.