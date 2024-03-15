В ЕР рассказали, что сделают, чтобы выполнить поручения президента из послания

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Основное внимание будет уделено инициативам, связанным с реализацией новых национальных проектов, таких как «Экономика данных», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Продолжительная и активная жизнь», а также разработке важнейших программ развития страны, пишет mkset.ru.
Председатель партии поручил координаторам социальных блоков представить предложения по выполнению указа о поддержке многодетных семей. Они также должны обеспечить согласованную работу профильных ведомств и министерств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни.
Кроме того, совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ было поручено разработать предложения для внедрения пилотного проекта новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Партия также намерена принять участие в обновлении российской налоговой системы.
Изменения будут внесены в раздел «Хорошая работа — достаток в доме». Сам раздел важно синхронизировать с национальным проектом «Кадры». Партия также предлагает апробировать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда для бюджетников в соответствии с поручением президента России.
По информации ER.RU, партия «Единая Россия» совместно с кабинетом министров займется разработкой национального проекта «Семья» и комплексной программы по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков.
В 2025 году по поручению президента будет запущена государственная программа «Земский работник культуры». При ее реализации будет учтен опыт регионов, в которых такие программы уже внедрили. Стоит отметить, что госпрограммы и национальные проекты в новых регионах будут внедряться по гибкой системе.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что инициативы поступили почти по всем разделам народной программы. На их основе были сформированы ста новых показателей документа. По словам Турчака, «Единая Россия» совместно с правительством, фракцией партии в Государственной думе и сенаторами подготовит изменения в законодательстве для оперативной реализации решений главы государства.