В ЕР рассказали, что сделают, чтобы выполнить поручения президента из послания

В 2025 году по поручению президента будет запущена государственная программа «Земский работник культуры». При ее реализации будет учтен опыт регионов, в которых такие программы уже внедрили. Стоит отметить, что госпрограммы и национальные проекты в новых регионах будут внедряться по гибкой системе.