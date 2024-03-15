Названы победные номера второго розыгрыша акции «Выбирай Россию»

Если ваш купон оказался среди выигравших, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о ваших дальнейших действиях.



Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 21:00, именно там мы узнаем номер купона, обладатель которого станет миллионером, владельцем квартиры и машины. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.



Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые подарки!