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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Названы победные номера второго розыгрыша акции «Выбирай Россию»

Названы победные номера второго розыгрыша акции «Выбирай Россию»

15 марта 2024, 10:17
Сегодня, в 15:30, прошёл второй прямой эфир на 12 канале в рамках социальной акции «Выбирай Россию». С помощью генератора случайных чисел были объявлены номера купонов счастливчиков.

Если ваш купон оказался среди выигравших, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о ваших дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 21:00, именно там мы узнаем номер купона, обладатель которого станет миллионером, владельцем квартиры и машины. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые подарки!

Для информации:
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

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