Расходы на дороги в Свердловской области сократились почти в четыре раза

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Один из основных аукционов, который прошлом году состоялся в области, был направлен на развитие дорожной сети Верх-Исетского района Екатеринбурга. Сумма этого аукциона составила 10,6 млрд рублей, а срок окончания работ по последнему этапу запланирован на октябрь 2027 года, пишет uralpolit.ru.
Самая крупная закупка, которая была сделана в 2022 году, связана со строительством скоростной автомагистрали Екатеринбург — Казань. Затраты на это проект составили 39 млрд рублей, а завершение работ запланировано на 30 июня 2025 года. Еще один крупный тендер на сумму 34 млрд рублей был проведен для реконструкции дороги Екатеринбург — Тюмень.
Как уже сообщалось ранее, в этом году планируется построить двенадцать дорог в Уральском федеральном округе по программе «Стимул». Свердловская область внесет свой вклад, строя семь автодорог в Екатеринбурге, а также Югра, Тюменская и Курганская области — соответственно три и две дороги в своих городах.