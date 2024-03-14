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Расходы на дороги в Свердловской области сократились почти в четыре раза

14 марта 2024, 15:37
В Свердловской области заметно сократили расходы на дороги. По данным исследования «Контур. Торги», за год сумма торгов в этой области уменьшилась почти в четыре раза. Если в 2022 году она составляла 195 млрд рублей, то в 2023 году уже только 50 млрд рублей.

Один из основных аукционов, который прошлом году состоялся в области, был направлен на развитие дорожной сети Верх-Исетского района Екатеринбурга. Сумма этого аукциона составила 10,6 млрд рублей, а срок окончания работ по последнему этапу запланирован на октябрь 2027 года, пишет uralpolit.ru.

Самая крупная закупка, которая была сделана в 2022 году, связана со строительством скоростной автомагистрали Екатеринбург — Казань. Затраты на это проект составили 39 млрд рублей, а завершение работ запланировано на 30 июня 2025 года. Еще один крупный тендер на сумму 34 млрд рублей был проведен для реконструкции дороги Екатеринбург — Тюмень.

Как уже сообщалось ранее, в этом году планируется построить двенадцать дорог в Уральском федеральном округе по программе «Стимул». Свердловская область внесет свой вклад, строя семь автодорог в Екатеринбурге, а также Югра, Тюменская и Курганская области — соответственно три и две дороги в своих городах.

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