Расходы на дороги в Свердловской области сократились почти в четыре раза

В Свердловской области заметно сократили расходы на дороги. По данным исследования «Контур. Торги», за год сумма торгов в этой области уменьшилась почти в четыре раза. Если в 2022 году она составляла 195 млрд рублей, то в 2023 году уже только 50 млрд рублей.