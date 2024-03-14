Постно — значит вкусно: подборка рецептов для Великого поста

Одну луковицу режем кубиками и обжариваем на растительном масле. К поджарке добавляем 200 г гречки, заливаем 400 мл воды и варим на медленном огне, пока вода не испарится. Мелко натираем одну картофелину и добавляем к гречке. В полученную смесь насыпаем 4 чайных ложки манки, 2 чайных ложки сушеного чеснока, соль и перец и по вкусу. Смешиваем ингредиенты и формируем котлеты, обваливаем их в муке и жарим на медленном огне по 5 минут с обеих сторон, пишет newia.ru.