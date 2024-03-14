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Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Постно — значит вкусно: подборка рецептов для Великого поста

Постно — значит вкусно: подборка рецептов для Великого поста

14 марта 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney
Не все об этом знают, но в течение Великого поста можно питаться очень вкусно! При этом у вас скорее всего даже не возникнет желания сорваться на запрещенные продукты.

Например, можно приготовить нежные гречневые котлеты, очень сочные и по вкусу напоминающие обычные.

Одну луковицу режем кубиками и обжариваем на растительном масле. К поджарке добавляем 200 г гречки, заливаем 400 мл воды и варим на медленном огне, пока вода не испарится. Мелко натираем одну картофелину и добавляем к гречке. В полученную смесь насыпаем 4 чайных ложки манки, 2 чайных ложки сушеного чеснока, соль и перец и по вкусу. Смешиваем ингредиенты и формируем котлеты, обваливаем их в муке и жарим на медленном огне по 5 минут с обеих сторон, пишет newia.ru.

Грибной рассольник — вкуснейшее постное блюдо. Для него подойдут сушеные, замороженные и свежие грибы.

100 г перловой крупы замачиваем в воде на ночь. Берем по одной штуке моркови и лука, сельдерейный стебель, мелко режем и готовим овощную поджарку на растительном масле. Добавляем к овощам 400 г грибов, еще раз обжариваем.

Отправляем поджарку в кастрюлю с 2 л воды, солим по вкусу и варим бульон.

200 г картофеля нарезаем кубиками, добавляем в будущий суп вместе перловкой. Убавляем огонь, варим 10 минут. 100 г соленых огурцов нарезаем кубиками, закладываем в суп, варим пять минут. В сковороду из-под поджарки отправляем 1 столовую ложку томатной пасты, немного супового бульона и 20 граммов свежего укропа. Слегка обжариваем, отправляем в кастрюлю с тремя листиками лавра, варим три минуты. Рассольник готов! Приятного аппетита!

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