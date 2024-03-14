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Дизайнер советует использовать не более трёх цветов в интерьере

14 марта 2024, 09:57
Дизайнер Юлия Тычино рекомендует использовать в интерьере жилья не более трех цветов.

Если выбрать меньшее количество цветов, то оформление будет слишком скучным и однообразным. А если использовать большее количество цветов, то интерьер станет слишком ярким и утомительным для глаз, пишет pravda.ru.

Юлия Тычино также предложила оптимальное соотношение основных цветов: первый цвет должен составлять 60%, второй — 30% и третий — 10%.

Она также отметила, что не следует выбирать зеленый в качестве основного цвета, так как он может привести к чувству апатии и лени.

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