Дизайнер советует использовать не более трёх цветов в интерьере

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Если выбрать меньшее количество цветов, то оформление будет слишком скучным и однообразным. А если использовать большее количество цветов, то интерьер станет слишком ярким и утомительным для глаз, пишет pravda.ru.
Юлия Тычино также предложила оптимальное соотношение основных цветов: первый цвет должен составлять 60%, второй — 30% и третий — 10%.
Она также отметила, что не следует выбирать зеленый в качестве основного цвета, так как он может привести к чувству апатии и лени.