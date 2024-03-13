«Подвела память». Омич снова не заплатил налоги за 239 участков и оказался в суде

При этом представитель ответчика в суде заявил, что налоговый орган нарушил процедуру взыскания, в частности, не отправил уведомление и требование налогоплательщику. Однако суд доказал, что как только налоговая узнала о недоимке, в течение 3 месяцев отправила ответчику по личному кабинету требование от 12.12.2022 об уплате налога на землю за 2021 год и пени до 13.01.2023.