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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

«Подвела память». Омич снова не заплатил налоги за 239 участков и оказался в суде

13 марта 2024, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

Омич снова «забыл» заплатить налоги за 239 участков и предстал перед судом

Мужчина оправдывался тем, что не получал уведомления о необходимости платить налоги. При этом аналогичная ситуация с оплатой земельного налога уже возникала в 2018 и 2019 годах.

Областной суд в Омске рассмотрел апелляцию об отмене взыскания обязательных платежей и санкций, которое назначил Первомайский райсуд.

Как выяснилось, владелец 239 земельных участков не уплатил земельный налог за 2021 год в размере 385 тысяч рублей, несмотря на полученное уведомление и требование об уплате. В результате межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области подала административный иск.

При этом представитель ответчика в суде заявил, что налоговый орган нарушил процедуру взыскания, в частности, не отправил уведомление и требование налогоплательщику. Однако суд доказал, что как только налоговая узнала о недоимке, в течение 3 месяцев отправила ответчику по личному кабинету требование от 12.12.2022 об уплате налога на землю за 2021 год и пени до 13.01.2023.

Также мужчина попытался оправдаться тем, что не пользуется онлайн-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», но и это не подтвердилось.

В результате рассмотрения апелляции МИФНС №7 произвела перерасчет и уменьшила сумму задолженности на 65 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма долга осталась на уровне 320 тысяч рублей.

Ранее 41-летний житель Омска не выплачивал кредиты и штрафы, в результате чего его долг достиг 1 млн рублей. Он проживал не по месту своей регистрации, что позволило ему избегать встреч с правоохранительными органами. Однако благодаря его автомобилю, который был обнаружен приставами, его все же удалось найти и произвести арест имущества для погашения долгов.

Житель Омской области лишился машины из-за крупной задолженности
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