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У жителя Омской области изъяли машину из-за крупной задолженности

Житель Омской области лишился машины из-за крупной задолженности

11 марта 2024, 11:40
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

У жителя Омской области изъяли машину из-за крупной задолженности

41-летний житель микрорайона Крутая горка накопил долгов на миллион рублей и умело скрывался от правоохранительных органов.

Омские судебные приставы обнаружили задолженность около недели назад, 4 марта. Должником оказался владелец иномарки «Мazda 3».

Установлено, что 41-летний житель микрорайона Крутая горка не выплачивал кредиты и штрафы, в результате накопив долгов на 1 миллион рублей. Какое-то время мужчина умело избегал встреч с правоохранительными органами и жил не по месту прописки.

Неплательщика удалось найти именно благодаря автомобилю, на праве собственности местному жителю принадлежала «Mazda». Чтобы погасить долги, судебный пристав изъял машину и передал ее в специализированную организацию.

В пресс-службе регионального ГУФССП жителям Омской области порекомендовали помнить о своевременном погашении задолженностей, чтобы неожиданно не сменить статус с водителя на пешехода.

Закредитованность жителей Омской области оказалась выше, чем в среднем по России
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#Омск#Омская область#Долги#Взыскание долга#Судебные приставы#Кредиты#Долги банкам#Кредит#Новости#Долг#Анастасия Баянова
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