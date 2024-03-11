Житель Омской области лишился машины из-за крупной задолженности

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Омские судебные приставы обнаружили задолженность около недели назад, 4 марта. Должником оказался владелец иномарки «Мazda 3».
Установлено, что 41-летний житель микрорайона Крутая горка не выплачивал кредиты и штрафы, в результате накопив долгов на 1 миллион рублей. Какое-то время мужчина умело избегал встреч с правоохранительными органами и жил не по месту прописки.
Неплательщика удалось найти именно благодаря автомобилю, на праве собственности местному жителю принадлежала «Mazda». Чтобы погасить долги, судебный пристав изъял машину и передал ее в специализированную организацию.
В пресс-службе регионального ГУФССП жителям Омской области порекомендовали помнить о своевременном погашении задолженностей, чтобы неожиданно не сменить статус с водителя на пешехода.