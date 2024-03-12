Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Омской области организовали доследственную проверку на фоне инцидента в одной из деревенских школ. Город55 писал о шестикласснике, который пострадал от рук учителя. Это произошло в Азовском районе, рассказали родственники ребенка в соцсетях.
Специалисты регионального следкома получили информацию об этом. Они вынесут правовую оценку поведению учителя и руководству школы, рассказали в пресс-центре ведомства. Учебное заведение располагается в деревне Сегизбай.
В соцсети попал даже ролик с урока, во время которого педагог напал на мальчика. В видео момента избиения нет, но запечатлены крики школьника и голос наставника. Агрессию к ребенку проявил учитель немецкого языка, уточнили родные пострадавшего.
По их словам, в школе эту ситуацию решили не обсуждать. В полиции же помощь семья не получила. Глава регионального минобра Иван Кротт комментировал инцидент. Он заявил, что учитель уже направил директору образовательного учреждения заявление на увольнение.