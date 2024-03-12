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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

иллюстрация

Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока

12 марта 2024, 07:28
Фото: Город55
иллюстрация

Омские следователи поехали в школу, где учитель избил ребенка во время урока

Пока уголовное дело не возбуждено, нужно сначала оценить всю ситуацию и действия участников инцидента.

В Омской области организовали доследственную проверку на фоне инцидента в одной из деревенских школ. Город55 писал о шестикласснике, который пострадал от рук учителя. Это произошло в Азовском районе, рассказали родственники ребенка в соцсетях.

Специалисты регионального следкома получили информацию об этом. Они вынесут правовую оценку поведению учителя и руководству школы, рассказали в пресс-центре ведомства. Учебное заведение располагается в деревне Сегизбай.

В соцсети попал даже ролик с урока, во время которого педагог напал на мальчика. В видео момента избиения нет, но запечатлены крики школьника и голос наставника. Агрессию к ребенку проявил учитель немецкого языка, уточнили родные пострадавшего.

По их словам, в школе эту ситуацию решили не обсуждать. В полиции же помощь семья не получила. Глава регионального минобра Иван Кротт комментировал инцидент. Он заявил, что учитель уже направил директору образовательного учреждения заявление на увольнение.

Конфликт попал на видео. Учитель из Омской области избил ученика прямо во время урока
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#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Школа#Дети#Доследственная проверка#Новости#Насилие над детьми#Насилие над несовершеннолетними#Насилие#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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