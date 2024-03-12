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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Аналитик рассказал, почему будущее биткоина строится на спекулятивной интересе

12 марта 2024, 16:58
Биткоин продолжает устанавливать новые рекорды. Финансовый эксперт Дмитрий Голубовский подчеркнул, что для криптовалюты самое важное значение сегодня имеет спекулятивный интерес.

В интервью Pravda.Ru он напомнил, что биткоин является информационной валютой и не имеет под собой материальной основы. Он не зависит от ВВП или других реальных экономических показателей.

«У него нет основы. Но за ним всегда был и остается большой спекулятивный интерес, который вызывает эти значительные колебания: то он стремительно растет, то падает. Именно этими колебаниями он движется. У спекулятивного интереса нет логики, здесь присутствует психология, есть циклы падения и роста», — отметил финансовый аналитик.

При этом мысль о том, что биткоин может стать основой информационной экономики и изменить мировую финансовую систему, не оправдала себя.

Эксперт сравнивает популярность биткоина с «типанией» на тюльпаны в Нидерландах в средние века. Он указывает на то, что в истории было много финансовых пузырей, и биткоин — один из них.

Голубовский признает, что у биткоина есть свои сторонники, которые видят его будущее в финансовой системе, но он сам относится к этому скептически. Он подчеркивает, что роль играет психология рынка и инвесторов. Со временем интерес к биткоину может угаснуть, и его популярность может спасть.

«Но сейчас рост будет продолжаться. Так что не удивляйтесь. Исходя из этого, я рекомендую спекулянтам покупать его, если вы хотите играть, то вероятно, сможете заработать, видеть цену гораздо выше, чем сейчас», — подвел итоги эксперт.

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