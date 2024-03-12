Аналитик рассказал, почему будущее биткоина строится на спекулятивной интересе

Голубовский признает, что у биткоина есть свои сторонники, которые видят его будущее в финансовой системе, но он сам относится к этому скептически. Он подчеркивает, что роль играет психология рынка и инвесторов. Со временем интерес к биткоину может угаснуть, и его популярность может спасть.