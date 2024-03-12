Аналитик рассказал, почему будущее биткоина строится на спекулятивной интересе

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В интервью Pravda.Ru он напомнил, что биткоин является информационной валютой и не имеет под собой материальной основы. Он не зависит от ВВП или других реальных экономических показателей.
«У него нет основы. Но за ним всегда был и остается большой спекулятивный интерес, который вызывает эти значительные колебания: то он стремительно растет, то падает. Именно этими колебаниями он движется. У спекулятивного интереса нет логики, здесь присутствует психология, есть циклы падения и роста», — отметил финансовый аналитик.
При этом мысль о том, что биткоин может стать основой информационной экономики и изменить мировую финансовую систему, не оправдала себя.
Эксперт сравнивает популярность биткоина с «типанией» на тюльпаны в Нидерландах в средние века. Он указывает на то, что в истории было много финансовых пузырей, и биткоин — один из них.
Голубовский признает, что у биткоина есть свои сторонники, которые видят его будущее в финансовой системе, но он сам относится к этому скептически. Он подчеркивает, что роль играет психология рынка и инвесторов. Со временем интерес к биткоину может угаснуть, и его популярность может спасть.
«Но сейчас рост будет продолжаться. Так что не удивляйтесь. Исходя из этого, я рекомендую спекулянтам покупать его, если вы хотите играть, то вероятно, сможете заработать, видеть цену гораздо выше, чем сейчас», — подвел итоги эксперт.