Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:50
В 2024 году Омская область уже успела столкнуться с массовым отключением электричества: без света осталась треть региона, в том числе и половина Омска. Произошло это из-за срабатывания авариной защиты на подстанции «Таврической». Время восстановления составило несколько часов.
Так как жители области часто страдают от перебоев в электроснабжении и аварийных отключений, Город55 решил напомнить, куда звонить, если у вас нет света, и где можно узнавать о плановых отключениях электричества.
При возникновении непредвиденных ситуаций жителям Омской области следует сообщать о них по телефонам экстренных служб. В Омске круглосуточно принимает заявки от населения на устранение коммунальных аварий и отвечает на вопросы, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг, Единая дежурно-диспетчерская служба. Номер для звонков — 78-78-78. Здесь готовы предоставить актуальную информацию об отключении света жителям Нефтяников, Амура, Левого берега, центра и других районов города.
Проинформировать жителей Омской области об отключениях электроснабжения также готовы в диспетчерской службе минэнерго, звонки принимают по номеру 357-806.
Если у вас пропало электричество, получить информацию о причинах отключения и сроках устранения неисправности можно через свою управляющую компанию. Там должны оперативно сообщить, по какой причине произошла авария и сколько времени займет ее устранение, так как именно управляющие компании следят за исправностью общедомовых коммуникаций и электрооборудования. Данные о своей УК, вы можете узнать из квитанций, информации на подъезде либо через портал ГИС ЖКХ.
Еще один способ узнать про отключение света — обратиться напрямую к электроснабжающей организации:
В «Омскэнерго» и «Омскэлектро» следует звонить по вопросам с отключением света и электричества и жителям частных домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Среди других электросетевых компаний:
Электросети сегодня, к сожалению, не вечны. Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения невозможно обойтись без проведения ремонта, обслуживания или реконструкции оборудования.
Информацию о плановом отключении электроэнергии публикуют на своих сайтах «Россети Сибирь» и «Омская энергосбытовая компания». Так, масштабное плановое отключение электроэнергии ожидается в среду, 28 февраля. Всего под временное отключение попадут около 300 улиц в 20 районах Омской области. Света не будет от 1 до 8 часов.
Причины отключения света могут быть техническими и экономическими.
К техническим причинам отключения света относятся:
Экономические причины отключения электроэнергии — это финансовая задолженность (если потребитель не вносит оплату в течение трех месяцев и более), потребление электроэнергии без счетчиков и без заключенного договора с эксплуатационной компанией.
За остановку подачи коммунальных ресурсов свыше законных сроков потребителям положена компенсация. По закону за каждый час отсутствия электричества более положенного срока должны вернуть 0,15% от месячной платы.
Отметим, что в случае обнаружения факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами для установления причин нарушения организуется проверка, по результатам которой составляется соответствующий акт. Указанный акт является основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу.