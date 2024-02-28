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Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб

28 февраля 2024, 04:27
Фото: 1MI
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В материале Города55 — подборка номеров экстренных служб в Омске, куда можно позвонить при авариях и происшествиях.

В 2024 году Омская область уже успела столкнуться с массовым отключением электричества: без света осталась треть региона, в том числе и половина Омска. Произошло это из-за срабатывания авариной защиты на подстанции «Таврической». Время восстановления составило несколько часов.

Так как жители области часто страдают от перебоев в электроснабжении и аварийных отключений, Город55 решил напомнить, куда звонить, если у вас нет света, и где можно узнавать о плановых отключениях электричества.

Куда звонить, если отключили свет

При возникновении непредвиденных ситуаций жителям Омской области следует сообщать о них по телефонам экстренных служб. В Омске круглосуточно принимает заявки от населения на устранение коммунальных аварий и отвечает на вопросы, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг, Единая дежурно-диспетчерская служба. Номер для звонков — 78-78-78. Здесь готовы предоставить актуальную информацию об отключении света жителям Нефтяников, Амура, Левого берега, центра и других районов города.

Проинформировать жителей Омской области об отключениях электроснабжения также готовы в диспетчерской службе минэнерго, звонки принимают по номеру 357-806.

Если у вас пропало электричество, получить информацию о причинах отключения и сроках устранения неисправности можно через свою управляющую компанию. Там должны оперативно сообщить, по какой причине произошла авария и сколько времени займет ее устранение, так как именно управляющие компании следят за исправностью общедомовых коммуникаций и электрооборудования. Данные о своей УК, вы можете узнать из квитанций, информации на подъезде либо через портал ГИС ЖКХ.

Информацию об управляющей компании можно найти в квитанцияхИнформацию об управляющей компании можно найти в квитанциях
Информацию об управляющей компании можно найти в квитанциях
Фото: 1MI

Еще один способ узнать про отключение света — обратиться напрямую к электроснабжающей организации:

  • АО «Омскэлектро» — телефон 53-60-60; ЛАО, ОАО и ЦАО (в пределах границ левого берега р. Омь и правого берега Иртыша): 32-22-15; КАО: 55-05-57; САО и ЦАО (в пределах границ правого берега р. Омь и правого берега Иртыша): 65-33-19;
Телефоны диспетчерской «Омскэлектро»Телефоны диспетчерской «Омскэлектро»
Телефоны диспетчерской «Омскэлектро»
Фото: Сайт администрации Омска
  • АО «Омскэнерго» (филиал ПАО «Россети») — 8-800-220-0-220.

В «Омскэнерго» и «Омскэлектро» следует звонить по вопросам с отключением света и электричества и жителям частных домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Среди других электросетевых компаний:

  • Омская энергосбытовая компания — 8 (3812) 79-00-10;
  • «Энергосервис 2000» — +7 (3812) 48-04-70, +7 (3812) 98-23-87.

Где узнать о плановых отключениях электричества

Электросети сегодня, к сожалению, не вечны. Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения невозможно обойтись без проведения ремонта, обслуживания или реконструкции оборудования.

Информацию о плановом отключении электроэнергии публикуют на своих сайтах «Россети Сибирь» и «Омская энергосбытовая компания». Так, масштабное плановое отключение электроэнергии ожидается в среду, 28 февраля. Всего под временное отключение попадут около 300 улиц в 20 районах Омской области. Света не будет от 1 до 8 часов.

Причины отключения света

Причины отключения света могут быть техническими и экономическими.

К техническим причинам отключения света относятся:

  • Плановое отключение подачи электричества с целью проведения ремонтных работ. В этом случае вам должны сообщать о работать заранее.
  • Аварийное отключение. От форс-мажоров никто не застрахован, так что в этом случае следует запастить терпением и дождаться устранения неполадок.
  • Неудовлетворительное состояние электроприборов потребителя.
  • Проблемы внутри дома, например, когда вы используете одновременно больше электрических приборов, чем способна выдержать сеть, или же некоторые из них неисправны.
За длительное отключение света предусмотрен перерасчетЗа длительное отключение света предусмотрен перерасчет
За длительное отключение света предусмотрен перерасчет
Фото: 1MI

Экономические причины отключения электроэнергии — это финансовая задолженность (если потребитель не вносит оплату в течение трех месяцев и более), потребление электроэнергии без счетчиков и без заключенного договора с эксплуатационной компанией.

Последствия отключения электричества

За остановку подачи коммунальных ресурсов свыше законных сроков потребителям положена компенсация. По закону за каждый час отсутствия электричества более положенного срока должны вернуть 0,15% от месячной платы.

Отметим, что в случае обнаружения факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами для установления причин нарушения организуется проверка, по результатам которой составляется соответствующий акт. Указанный акт является основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу.

Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
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