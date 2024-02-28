Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб

Если у вас пропало электричество, получить информацию о причинах отключения и сроках устранения неисправности можно через свою управляющую компанию. Там должны оперативно сообщить, по какой причине произошла авария и сколько времени займет ее устранение, так как именно управляющие компании следят за исправностью общедомовых коммуникаций и электрооборудования. Данные о своей УК, вы можете узнать из квитанций, информации на подъезде либо через портал ГИС ЖКХ.