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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

иллюстрация

Чуть не вспыхнул дом. В омской многоэтажке среди ночи загорелась покрышка

11 марта 2024, 08:47
Фото: Город55
иллюстрация

В омской многоэтажке среди ночи загорелась покрышка

На тушение у МЧС ушло целых 40 минут, но огонь не распространился по дому.

Этой ночью, 11 марта, в областном центре случился пожар в многоэтажке. Сотрудники регионального МЧС выезжали на улицу Гашека.

Как рассказали в ведомстве, в пятиэтажном доме воспламенилась автомобильная покрышка. Она лежала на лестнице. При пожаре пострадавших не было, как и серьезных повреждений. Правда, теперь жители четвертого и пятого этажей видят закоптелые стены и потолок.

Тушить горящую покрышку выезжали 13 человек. Для эффективности они приехали на двух пожарных автомобилях. Однако утихомирить огонь быстро не получилось, хоть участок возгорания был не такой большой. Специалистам МЧС на работу потребовалось 40 минут.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Многоэтажка#Алина Ясинская
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