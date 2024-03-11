Чуть не вспыхнул дом. В омской многоэтажке среди ночи загорелась покрышка

Как рассказали в ведомстве, в пятиэтажном доме воспламенилась автомобильная покрышка. Она лежала на лестнице. При пожаре пострадавших не было, как и серьезных повреждений. Правда, теперь жители четвертого и пятого этажей видят закоптелые стены и потолок.