Подвело печное отопление. 70-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Пожар в деревне Черноусово случился несколько дней назад, 1 марта, загорелся жилой дом. В огне погиб 70-летний хозяин строения. Следователи предварительно установили, что причиной возгорания стала неисправность печного отопления.
В следкоме напомнили, что неисправное печное оборудование и обогревательные электроприборы являются самой частой причиной пожаров в зимний период. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации приборов.