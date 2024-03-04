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Подвело печное отопление. 70-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме

4 марта 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

70-летний пенсионер погиб во время пожара в собственном доме

По данным регионального следкома, предварительной причиной возгорания стало неисправное печное отопление.

Пожар в деревне Черноусово случился несколько дней назад, 1 марта, загорелся жилой дом. В огне погиб 70-летний хозяин строения. Следователи предварительно установили, что причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

В следкоме напомнили, что неисправное печное оборудование и обогревательные электроприборы являются самой частой причиной пожаров в зимний период. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации приборов.

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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Погибшие#Погиб#Пожароопасность#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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