Спасли людей, кошек и собаку. В Омске на Левом берегу произошел пожар

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Вчера, 8 марта, в Омске на Левобережье в девятиэтажке произошел пожар. Загорелась квартира на 4 этаже, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей, а также домашних животных: кошек и собаку. К счастью, никто не пострадал.
От МЧС на месте работали 4 единицы техники и 21 человек личного состава. По предварительной информации, воспламенилось зарядное устройство ноутбука.