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В омской девятиэтажке на Левом берегу произошел пожар из-за зарядного устройства

Спасли людей, кошек и собаку. В Омске на Левом берегу произошел пожар

9 марта 2024, 04:42
Фото: МЧС по Омской области

В омской девятиэтажке на Левом берегу произошел пожар из-за зарядного устройства

К счастью, никто не пострадал. Пожарные спасли людей и животных.

Вчера, 8 марта, в Омске на Левобережье в девятиэтажке произошел пожар. Загорелась квартира на 4 этаже, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей, а также домашних животных: кошек и собаку. К счастью, никто не пострадал.

От МЧС на месте работали 4 единицы техники и 21 человек личного состава. По предварительной информации, воспламенилось зарядное устройство ноутбука.

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#Происшествия#Омск#Животные#Жильцы#Спасение#Евгений Игишев#МЧС России
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