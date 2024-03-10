Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена

В частности, за эту сумму подрядчику необходимо было организовать два круглосуточных поста на каждой станции и регулярные обходы территории. Сегодня, в разговоре с корреспондентом РИА «Омск-информ» вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил, что с 1 марта объект охраняется ЧОП «Асгард». Кроме того, чиновник вспомнил и забавный случай, из-за которого надзор за объектом усилили: несколько лет назад омичам удалось проникнуть в туннели и устроить «заплыв» на каноэ.