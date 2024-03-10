Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как выяснилось, необходимость в усилении контроля за туннелями и котлованами-станциями появилось уже очень давно. В частности, об этом свидетельствует бюджет, выделенный на охрану — услуги по охране станций «Кристалл» и «Заречная» Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений оценило в 10 миллионов рублей.
В частности, за эту сумму подрядчику необходимо было организовать два круглосуточных поста на каждой станции и регулярные обходы территории. Сегодня, в разговоре с корреспондентом РИА «Омск-информ» вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил, что с 1 марта объект охраняется ЧОП «Асгард». Кроме того, чиновник вспомнил и забавный случай, из-за которого надзор за объектом усилили: несколько лет назад омичам удалось проникнуть в туннели и устроить «заплыв» на каноэ.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах переоборудования метрополитена под метротрам: