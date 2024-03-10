Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

иллюстрация

Миф развенчан. Омичам предложили работу на заводе с зарплатой 270 тысяч рублей

10 марта 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омский завод им. Баранова опубликовал вакансию с зарплатой 270 тысяч рублей

Соискателю предстоит взять на себя руководство отделом с 300 сотрудниками.

Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова отчаянно нуждается в главном контролере-ревизоре — соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России». Однако и ответственность предстоит соразмерная заработной плате: соискателю предстоит возглавить управление технического контроля и нести ответственность за деятельность 300 человек.

Кроме того, должность главного контролера подразумевает анализ качества поступающих в производство материалов и изделий, проведение приемо-сдаточных испытаний и контроль готовой продукции. Вместе с тем, соискателя ожидает и более методическая работа — например, разработка и интеграция новых, более эффективных методов контроля качества, а также улучшение мероприятий техконтроля.

Так же в обязанности главного контролера входят и «бумажные дела»: ведение отчетности и анализ результатов работы как всего предприятия, так и подконтрольных цехов. Поэтому и компетенций от будущего контролера-ревизора требуется немало: не менее 3 лет опыта работы в техническом контроле (все стадии машиностроительного производства), опыт работы на руководящих должностях, умение читать чертежи и, разумеется, образование — не менее высшего технического.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о заработной плате омских фармацевтов:

До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Узнать подробнее
#Илья Скобин
Подпишитесь
Шаг к победе, притихшие сирены и меняющийся облик города. Главные темы недели
Сегодня, 10:30
«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития
Сегодня, 06:34
«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»
Вчера, 14:42
Вернуться спустя год. Омский боец Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом в UFC 299
Сегодня, 05:27
Решать инвестору. Долгострой на территории аэропорта Омск-Федоровка демонтируют
Сегодня, 11:15
Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло
Сегодня, 03:58