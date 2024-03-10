Миф развенчан. Омичам предложили работу на заводе с зарплатой 270 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова отчаянно нуждается в главном контролере-ревизоре — соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России». Однако и ответственность предстоит соразмерная заработной плате: соискателю предстоит возглавить управление технического контроля и нести ответственность за деятельность 300 человек.
Кроме того, должность главного контролера подразумевает анализ качества поступающих в производство материалов и изделий, проведение приемо-сдаточных испытаний и контроль готовой продукции. Вместе с тем, соискателя ожидает и более методическая работа — например, разработка и интеграция новых, более эффективных методов контроля качества, а также улучшение мероприятий техконтроля.
Так же в обязанности главного контролера входят и «бумажные дела»: ведение отчетности и анализ результатов работы как всего предприятия, так и подконтрольных цехов. Поэтому и компетенций от будущего контролера-ревизора требуется немало: не менее 3 лет опыта работы в техническом контроле (все стадии машиностроительного производства), опыт работы на руководящих должностях, умение читать чертежи и, разумеется, образование — не менее высшего технического.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о заработной плате омских фармацевтов: