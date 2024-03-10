Миф развенчан. Омичам предложили работу на заводе с зарплатой 270 тысяч рублей

Так же в обязанности главного контролера входят и «бумажные дела»: ведение отчетности и анализ результатов работы как всего предприятия, так и подконтрольных цехов. Поэтому и компетенций от будущего контролера-ревизора требуется немало: не менее 3 лет опыта работы в техническом контроле (все стадии машиностроительного производства), опыт работы на руководящих должностях, умение читать чертежи и, разумеется, образование — не менее высшего технического.