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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

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Поверил аферистам. Омский пенсионер перевел почти 1 млн на «безопасный счет»

9 марта 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
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Омский пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с мошенниками

Мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка.

Накануне, 8 марта, в омскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 68-летний житель Октябрьского округа. Мужчина лишился 945 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист убедил пенсионера, что необходимо защитить сбережения от мошенников. Для этого требовалось перевести деньги на «безопасный счет», что потерпевший и сделал. Когда мужчина понял, что его обманули, то отправился в полицию. Ведется расследование.

Всего за прошедшие сутки жертвами дистанционных преступлений стали 14 человек. сообщили в региональном УМВД.

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