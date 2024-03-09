Поверил аферистам. Омский пенсионер перевел почти 1 млн на «безопасный счет»

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист убедил пенсионера, что необходимо защитить сбережения от мошенников. Для этого требовалось перевести деньги на «безопасный счет», что потерпевший и сделал. Когда мужчина понял, что его обманули, то отправился в полицию. Ведется расследование.