Поверил аферистам. Омский пенсионер перевел почти 1 млн на «безопасный счет»

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Накануне, 8 марта, в омскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 68-летний житель Октябрьского округа. Мужчина лишился 945 тысяч рублей.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист убедил пенсионера, что необходимо защитить сбережения от мошенников. Для этого требовалось перевести деньги на «безопасный счет», что потерпевший и сделал. Когда мужчина понял, что его обманули, то отправился в полицию. Ведется расследование.
Всего за прошедшие сутки жертвами дистанционных преступлений стали 14 человек. сообщили в региональном УМВД.