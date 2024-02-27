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Виновник найден. Пожилой омич попался на удочку мошенников и перевел свои сбережения

27 февраля 2024, 04:40
Фото: Город55
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Телефонный мошенник из Кургана вернет украденные деньги пожилому омичу

Деньги пенсионера оказались на счету жителя Курганской области.

В сентябре прошлого года 63-летнему омичу позвонил якобы сотрудник банка для спасения его сбережений. Ничего не подозревающий мужчина перевел на счета мошенника около 700 тысяч рублей.

Расследуя уголовное дело, полицейские вычислили владельца одного из счетов, который получил часть накоплений потерпевшего. Эта сумма составила около 160 тысяч рублей.

Им оказался 31-летний житель Курганской области. Мужчина объяснил, что периодически ему приходят денежные переводы, которые он отправляет на другие счета. При этих обстоятельствах у курганца зафиксировано незаконное обогащение, которое обязано вернуться к потерпевшему.

Омская прокуратура подала в Курганский суд иск о взыскании 160 тысяч рублей с владельца банковского счета в пользу пенсионера. Рассмотрение иска в процессе.

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