Виновник найден. Пожилой омич попался на удочку мошенников и перевел свои сбережения

Им оказался 31-летний житель Курганской области. Мужчина объяснил, что периодически ему приходят денежные переводы, которые он отправляет на другие счета. При этих обстоятельствах у курганца зафиксировано незаконное обогащение, которое обязано вернуться к потерпевшему.