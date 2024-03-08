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Международный женской день

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8 марта
Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта
Российский лидер подписал соответствующий указ.
8 марта, 09:30
Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта
Разумеется, в списке есть также материальные подарки, в том числе деньги, подарочные сертификаты и драгоценности.
8 марта, 06:16
7 марта
Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
Стало известно, какие обстоятельства повлияли на рост стоимости букетов в России.
7 марта, 13:44
5 марта
На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта
5 марта, 14:03

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