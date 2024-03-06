Минус семь миллионов. Омскому экс-чиновнику Фрикелю отменили оправдательный приговор

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялось заседание по делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области Александра Фрикеля. Ранее его оправдали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь же приговор был отменен.
История завязалась вокруг строительства дороги к животноводческому комплексу. Следователи посчитали, что чиновник украл больше 7,5 млн рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ. По версии следствия, Фрикель как учредитель и директор ООО «Дорожник» заключил договор на организацию стройки, но карьером занималась другая компания.
Центральный райсуд снял обвинения с Фрикеля, поскольку не увидел преступления в действиях предпринимателя. Гособвинитель же оказался против такого исхода событий. В Омском облсуде оставили без удовлетворения требования прокурора.
В августе прошлого года решение об оправдательном приговоре вступило в силу. Однако после Восьмого кассационного суда общей юрисдикции уголовное дело экс-чиновника вновь рассмотрят в районном суде.
Напомним, что Фрикель работал в правительстве в течение трех лет с перерывами (2015–2018 годы). В преддверии осени 2018 года он покинул пост заместителя главы регионального минстроя, когда истек его второй контракт.