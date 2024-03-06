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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

иллюстрация

Минус семь миллионов. Омскому экс-чиновнику Фрикелю отменили оправдательный приговор

6 марта 2024, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

Омскому экс-чиновнику отменили оправдательный приговор за кражу семи миллионов

Уголовное дело бизнесмена вновь будут рассматривать в районном суде.

В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялось заседание по делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области Александра Фрикеля. Ранее его оправдали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь же приговор был отменен.

История завязалась вокруг строительства дороги к животноводческому комплексу. Следователи посчитали, что чиновник украл больше 7,5 млн рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ. По версии следствия, Фрикель как учредитель и директор ООО «Дорожник» заключил договор на организацию стройки, но карьером занималась другая компания.

Центральный райсуд снял обвинения с Фрикеля, поскольку не увидел преступления в действиях предпринимателя. Гособвинитель же оказался против такого исхода событий. В Омском облсуде оставили без удовлетворения требования прокурора.

В августе прошлого года решение об оправдательном приговоре вступило в силу. Однако после Восьмого кассационного суда общей юрисдикции уголовное дело экс-чиновника вновь рассмотрят в районном суде.

Напомним, что Фрикель работал в правительстве в течение трех лет с перерывами (2015–2018 годы). В преддверии осени 2018 года он покинул пост заместителя главы регионального минстроя, когда истек его второй контракт.

В Омске оставили без изменений оправдательный приговор экс-замминистра Фрикелю
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#Политика#Омск#Омская область#Мошенничество#Строительство#Уголовное дело#Новости#Приговор суда#Оправдательный приговор#Алина Ясинская
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