Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Иллюстрация

16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражи

7 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экс-бухгалтер омского почтамта получила срок за крупную кражу 20-летней давности

Недостачу 16 млн рублей обнаружили только во время инвентаризации.

В Центральном районном суде Омска рассмотрели уголовное дело бывшего бухгалтера по контролю платежей почтамта — филиала «Управления федеральной почтовой связи Омской области». Женщину признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, с 2001 по 2004 год бухгалтер поручала сотруднику подготовку платежных поручений с недостоверной информацией. В итоге средства, которые омичи направляли в почтамт за оплату коммуналки, перечислялись на счета фирм, оформленных на знакомых бухгалтера. Затем деньги возвращали осужденной.

«В период с августа 2001 года по май 2004 года ей удалось похитить более 16 млн рублей. В 2004 году женщина уволилась и уехала из Омска», — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Крупную недостачу выявили только во время инвентаризации. К этому моменту бухгалтер уже оборвала со всеми связи. Ее местонахождение не могли установить на протяжении 18 лет.

За совершенное преступление женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, экс-бухгалтер должна полностью выплатить УФПС Омской области — филиала АО «Почта России» причиненный ущерб.

Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»
Узнать подробнее
#Происшествия#Кража#Омск#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Почта России#Приговор#Новости#Ущерб#Бухгалтер#Юлия Истомина
Подпишитесь
Под арестом. Двух «борцов с коррупцией» из Омска подозревают в убийстве в 2000-х
Сегодня, 02:23
Без разрешения. В Омске пилот нарвался на штраф за полет на частном самолете
Сегодня, 02:46
Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт
Сегодня, 03:23
Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске
Сегодня, 03:55
Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы
Вчера, 06:30
Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»
Сегодня, 03:56