16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражи

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В Центральном районном суде Омска рассмотрели уголовное дело бывшего бухгалтера по контролю платежей почтамта — филиала «Управления федеральной почтовой связи Омской области». Женщину признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как удалось выяснить следователям, с 2001 по 2004 год бухгалтер поручала сотруднику подготовку платежных поручений с недостоверной информацией. В итоге средства, которые омичи направляли в почтамт за оплату коммуналки, перечислялись на счета фирм, оформленных на знакомых бухгалтера. Затем деньги возвращали осужденной.
«В период с августа 2001 года по май 2004 года ей удалось похитить более 16 млн рублей. В 2004 году женщина уволилась и уехала из Омска», — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Крупную недостачу выявили только во время инвентаризации. К этому моменту бухгалтер уже оборвала со всеми связи. Ее местонахождение не могли установить на протяжении 18 лет.
За совершенное преступление женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, экс-бухгалтер должна полностью выплатить УФПС Омской области — филиала АО «Почта России» причиненный ущерб.