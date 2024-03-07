16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражи

Как удалось выяснить следователям, с 2001 по 2004 год бухгалтер поручала сотруднику подготовку платежных поручений с недостоверной информацией. В итоге средства, которые омичи направляли в почтамт за оплату коммуналки, перечислялись на счета фирм, оформленных на знакомых бухгалтера. Затем деньги возвращали осужденной.