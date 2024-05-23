gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Бухгалтер

Выбрать дату
2024
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
23 мая, 06:12
16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражи
Недостачу 16 млн рублей обнаружили только во время инвентаризации.
7 марта, 04:40
2023
Спустя 18 лет. В Омске будут судить за мошенничество экс-бухгалтера почтамта
Обвиняемая украла 17 млн рублей.
10 мая 2023, 09:53
Выписывала себе премии. В Омске за мошенничество осудили бывшего школьного бухгалтера
За год женщина похитила больше 80 тысяч рублей.
27 февраля 2023, 03:26
2022
Выписывала себе премии. В Омске будут судить главбуха средней школы
Женщина каждый месяц начисляла себе определенную сумму свыше собственной зарплаты.
12 декабря 2022, 05:47
Сотрудница администрации в Омской области растратила 800 тысяч рублей на цветы
Бухгалтер районной администрации заключала фиктивные договоры на поставку цветов, а деньги присваивала.
15 сентября 2022, 10:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика