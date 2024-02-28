Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»

Судебная коллегия Омской области, рассмотрев дело, оставила в силе приговор Куйбышевского суда. Каждого из них приговорили к 6,5 годам колонии общего режима и дополнительному году ограничения свободы. Вдобавок обвиняемые выплатят штраф — 800 тысяч рублей и компенсируют ущерб.