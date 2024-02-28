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Published Сегодня, 03:36

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Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»

28 февраля 2024, 03:36
Фото: Город55
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Приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу.

Омский суд признал вину директора АО «Логистическая компания „Зерно Сибири“ и 2 руководителей ООО „Дары Сибири“. Их обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб составил свыше 54,4 млн рублей.

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Видео: Город55

Судебная коллегия Омской области, рассмотрев дело, оставила в силе приговор Куйбышевского суда. Каждого из них приговорили к 6,5 годам колонии общего режима и дополнительному году ограничения свободы. Вдобавок обвиняемые выплатят штраф — 800 тысяч рублей и компенсируют ущерб.

Решение суда не устроило осужденных, и они подали апелляцию. Однако приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу.

В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
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