Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:39
Омский суд признал вину директора АО «Логистическая компания „Зерно Сибири“ и 2 руководителей ООО „Дары Сибири“. Их обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб составил свыше 54,4 млн рублей.
Судебная коллегия Омской области, рассмотрев дело, оставила в силе приговор Куйбышевского суда. Каждого из них приговорили к 6,5 годам колонии общего режима и дополнительному году ограничения свободы. Вдобавок обвиняемые выплатят штраф — 800 тысяч рублей и компенсируют ущерб.
Решение суда не устроило осужденных, и они подали апелляцию. Однако приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу.