Омские депутаты одобрили выдачу талонов за участие в президентских выборах

Город 55 уже писал об инициативе, появившейся в мэрии. Чиновники хотят поощрять горожан, пришедших на избирательные участки, талонами на бесплатный проезд: омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х — по 6 талонов. Использовать льготу можно будет с 16-го по 18-е марта, тогда как выборы будут проходить с 15-го по 17-е.