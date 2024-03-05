Омские депутаты одобрили выдачу талонов за участие в президентских выборах

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В Омском городском Совете сегодня, 5 марта, прошло внеочередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре. В повестке заседания был только 1 вопрос — о льготах для омичей, проголосовавших на президентских выборах.
Город 55 уже писал об инициативе, появившейся в мэрии. Чиновники хотят поощрять горожан, пришедших на избирательные участки, талонами на бесплатный проезд: омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х — по 6 талонов. Использовать льготу можно будет с 16-го по 18-е марта, тогда как выборы будут проходить с 15-го по 17-е.
— Мы полагаем, что значительная часть горожан сочла бы уместным использовать льготу в рабочий день, — объяснил хронологию докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов. — Поэтому рабочий день тоже считаем возможным использовать. Таким образом, мы хотим чуть расширить использование льготы, привязав ее не только к процедуре голосования.
Талоны будут действовать только в транспорте ПП-8 и МП «Электрический транспорт», то есть в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. По словам Куприянова, изначально обсуждались разные варианты, в том числе с маршрутками, которые работают по регулируемым тарифам, но решено было сузить сферу действия льготы. Пассажирские предприятия будут возить проголосовавших бесплатно, а позже получат из городского бюджета субсидию на возмещение недополученных доходов.
В мэрии уже подготовили целую информационную кампанию, чтобы рассказать омичам о льготе. Эта кампания будет развернута сразу после окончательного решения, которое будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. Оно состоится уже завтра, 6 марта: выборы пройдут на следующей неделе, поэтому было назначено внеочередное заседание.
Депутаты профильного комитета единогласно одобрили предложение администрации.