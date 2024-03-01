Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете

Город55 уже писал о том, что администрация Омска хочет поощрять горожан, проголосовавших на президентских выборах, талонами на бесплатный проезд. Горсовету предстоит узаконить это начинание специальным решением. Выдавать талоны предполагается прямо на избирательных участках: омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, тех, кто старше 24-х — по 6 талонов.