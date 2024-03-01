Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Омском городском Совете во вторник, 5 марта, пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. В повестке всего 1 вопрос — «Об установлении льготы по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Омска».
Город55 уже писал о том, что администрация Омска хочет поощрять горожан, проголосовавших на президентских выборах, талонами на бесплатный проезд. Горсовету предстоит узаконить это начинание специальным решением. Выдавать талоны предполагается прямо на избирательных участках: омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, тех, кто старше 24-х — по 6 талонов.
— Талоны на бесплатные разовые поездки будут действовать в период с 16 марта 2024 года по 18 марта 2024 года, — говорится в пояснительной записке.
Выборы будут проходить с 15 по 17 марта. Учитывая количество талонов, получается, что льгота будет побуждать омичей проголосовать в самый первый день, в пятницу 15-го.
Авторы пояснительной записки констатируют, что решение повлечет за собой дополнительные расходы из городского бюджета, однако не уточняют порядок цифр.
В комитетах городского Совета проходят только предварительные обсуждения. Это значит, что до выборов должно состояться еще и внеочередное пленарное заседание ГС (обычные заседания проходят в конце месяца).