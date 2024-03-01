Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Городу55 стало известно, что компании Олега Золотова — «Стройбетон „Северное“» — одобрили проект строительства еще одного многоэтажного дома в микрорайоне №3 нового жилого района «Амурский». Положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт».
Речь в заключении идет о жилом доме №6. Разработкой проекта строительства занимался «Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова.
Отметим, что застройка микрорайона №3 активно ведется. В мае–ноябре 2023 года «Стройбетону „Северное“» выдали разрешения на строительство домов №7, 9-13 в этом микрорайоне. Достроить эти многоэтажки Золотов рассчитывает до конца 2024 года.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве четырехэтажного дома на улице Семиреченская в Старом Кировске. Проект, который разработали по заказу застройщика — компании «Вита», уже прошел экспертизу.