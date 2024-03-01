Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске

Отметим, что застройка микрорайона №3 активно ведется. В мае–ноябре 2023 года «Стройбетону „Северное“» выдали разрешения на строительство домов №7, 9-13 в этом микрорайоне. Достроить эти многоэтажки Золотов рассчитывает до конца 2024 года.