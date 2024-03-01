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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

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Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске

1 марта 2024, 06:19
Фото: Город55
Иллюстрация

«Стройбетону» Золотова одобрили проект очередного дома в омском ЖК «Амурский»

Проектную документацию разрабатывала компания Евгении Золотовой — Стройбетон «Восточное».

Городу55 стало известно, что компании Олега Золотова — «Стройбетон „Северное“» — одобрили проект строительства еще одного многоэтажного дома в микрорайоне №3 нового жилого района «Амурский». Положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт».

Речь в заключении идет о жилом доме №6. Разработкой проекта строительства занимался «Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова.

Отметим, что застройка микрорайона №3 активно ведется. В мае–ноябре 2023 года «Стройбетону „Северное“» выдали разрешения на строительство домов №7, 9-13 в этом микрорайоне. Достроить эти многоэтажки Золотов рассчитывает до конца 2024 года.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве четырехэтажного дома на улице Семиреченская в Старом Кировске. Проект, который разработали по заказу застройщика — компании «Вита», уже прошел экспертизу.

Дали добро. Омской компании «Вита» согласовали проект четырехэтажки на Семиреченской
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#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Строительство дома#Микрорайон#Олег Золотов#Стройбетон#Юлия Истомина#Евгения Золотова
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