Дали добро. Омской компании «Вита» согласовали проект четырехэтажки на Семиреченской

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Городу55 стало известно, что «Специализированный застройщик Вита» собирается построить в Кировском округе Омска четырехэтажный дом. Появится он на улице Семиреченская.
Проект строительства четырехэтажки, разработанный омским проектным институтом «Новые технологии», накануне прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Экспертно-проектный центр» Александра Семахина.
В строительной компании «Вита», зарегистрированной в 2020 году, в 20-х числах февраля сменился учредитель и директор. Теперь эти должности вместо Дениса Синелобова занимает Николай Синелобов. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы, кстати, составила 2 тысячи рублей. Синелобову, помимо СЗ «Вита» также принадлежат еще две стройфирмы — «Никси» и «СЗ Новостройка», обе зарегистрированные только в прошлом году.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что «Специализированный застройщик Вита» выиграл в торгах по аренде участка на улице Новостройка в Кировском округе. Земля предназначена под автостоянку. Договор с компанией заключили на 2,5 года.