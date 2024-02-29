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Published Сегодня, 11:01

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Дали добро. Омской компании «Вита» согласовали проект четырехэтажки на Семиреченской

29 февраля 2024, 11:01
Фото: 1MI
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Фирме «Вита» одобрили проект строительства четырехэтажки на Левобережье Омска

Разработкой проекта занимался омский проектный институт «Новые технологии».

Городу55 стало известно, что «Специализированный застройщик Вита» собирается построить в Кировском округе Омска четырехэтажный дом. Появится он на улице Семиреченская.

Проект строительства четырехэтажки, разработанный омским проектным институтом «Новые технологии», накануне прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Экспертно-проектный центр» Александра Семахина.

В строительной компании «Вита», зарегистрированной в 2020 году, в 20-х числах февраля сменился учредитель и директор. Теперь эти должности вместо Дениса Синелобова занимает Николай Синелобов. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы, кстати, составила 2 тысячи рублей. Синелобову, помимо СЗ «Вита» также принадлежат еще две стройфирмы — «Никси» и «СЗ Новостройка», обе зарегистрированные только в прошлом году.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что «Специализированный застройщик Вита» выиграл в торгах по аренде участка на улице Новостройка в Кировском округе. Земля предназначена под автостоянку. Договор с компанией заключили на 2,5 года.

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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Строительство дома#Юлия Истомина
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