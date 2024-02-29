Дали добро. Омской компании «Вита» согласовали проект четырехэтажки на Семиреченской

В строительной компании «Вита», зарегистрированной в 2020 году, в 20-х числах февраля сменился учредитель и директор. Теперь эти должности вместо Дениса Синелобова занимает Николай Синелобов. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы, кстати, составила 2 тысячи рублей. Синелобову, помимо СЗ «Вита» также принадлежат еще две стройфирмы — «Никси» и «СЗ Новостройка», обе зарегистрированные только в прошлом году.