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Published Сегодня, 07:18

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На Ленина убрали опасные сосульки, которые могли упасть омичам на головы

Обошлось. На Ленина убрали опасные сосульки, которые могли проломить омичам головы

29 февраля 2024, 07:18
Фото: администрация Омска

На Ленина убрали опасные сосульки, которые могли упасть омичам на головы

Администрация сразу же среагировала после огласки ситуации в СМИ и интернете, собственник здания занялся проблемой.

Город55 писал о больших сосульках на одном из зданий, расположенных по улице Ленина. Жители Омска начали опасаться, что ледяные колья обрушатся в любой момент на них. Комментарий по этому поводу дали в городской администрации.

Как сообщили в пресс-центре, специалисты департамента контроля проверяли Любинский проспект и обратили внимание на эту проблему. Чиновники указали ответственному лицу на это здание, что сосульки необходимо убрать.

Фото: администрация Омска

Собственно, на фотографиях это проиллюстрировано. Опасный участок был у дома № 18, в котором находится бутик Gentleman, а рядом располагается популярный шоурум.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#Сосульки#Алина Ясинская
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