Обошлось. На Ленина убрали опасные сосульки, которые могли проломить омичам головы

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Город55 писал о больших сосульках на одном из зданий, расположенных по улице Ленина. Жители Омска начали опасаться, что ледяные колья обрушатся в любой момент на них. Комментарий по этому поводу дали в городской администрации.
Как сообщили в пресс-центре, специалисты департамента контроля проверяли Любинский проспект и обратили внимание на эту проблему. Чиновники указали ответственному лицу на это здание, что сосульки необходимо убрать.
Собственно, на фотографиях это проиллюстрировано. Опасный участок был у дома № 18, в котором находится бутик Gentleman, а рядом располагается популярный шоурум.