Затопит город. Потепление до +1 ожидается в Омской области ближе к выходным

Кстати, как все уже поняли, зима в этом году была очень снежной. «Сыпало» обильно не только в Омской области, но и во многих регионах России. В декабре зима стеснялась и выдавала столько снега, зато в январе, в начале нового года, россияне были шокированы количеством сугробов, а также и пробок, которые стали последствиями осадков. Омские специалисты, изучающие погоду, рассказали, сколько по итогу снега «навалило» в регионе.