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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

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Затопит город. Потепление до +1 ожидается в Омской области ближе к выходным

27 февраля 2024, 11:15
Фото: Город55
иллюстрация
Вместе с тем синоптики говорят, что в регионе может еще идти снег.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды середину этой недели. По данным метеорологов, в регионе будет достаточно тепло, похолодания не ожидается.

В среду, 28 февраля, ночью будет -3… -8 градусов, местами -13. В светлое время суток потеплеет до -4… +1 градусов. Осадков не обещают. Ветер задует с юго-запада с порывами до 4-9 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В четверг, 29 февраля, ночью термометр покажет -5… -10 градусов, при прояснении будет -15. Днем воздух прогреется до 0… -5 градусов. Прогнозируются небольшие осадки и гололедица. Юго-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

В пятницу, 1 марта, ночью будет-4… -9 градусов, при прояснении — -14. Дневная температура составит 0… -5 градусов. Ожидается мокрый снег и гололедица. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Кстати, как все уже поняли, зима в этом году была очень снежной. «Сыпало» обильно не только в Омской области, но и во многих регионах России. В декабре зима стеснялась и выдавала столько снега, зато в январе, в начале нового года, россияне были шокированы количеством сугробов, а также и пробок, которые стали последствиями осадков. Омские специалисты, изучающие погоду, рассказали, сколько по итогу снега «навалило» в регионе.

Паводок неминуем. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области
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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Обь-Иртышское УГМС#Погода в марте#Алина Ясинская
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