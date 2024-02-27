Затопит город. Потепление до +1 ожидается в Омской области ближе к выходным

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды середину этой недели. По данным метеорологов, в регионе будет достаточно тепло, похолодания не ожидается.
В среду, 28 февраля, ночью будет -3… -8 градусов, местами -13. В светлое время суток потеплеет до -4… +1 градусов. Осадков не обещают. Ветер задует с юго-запада с порывами до 4-9 м/с. На дорогах возможна гололедица.
В четверг, 29 февраля, ночью термометр покажет -5… -10 градусов, при прояснении будет -15. Днем воздух прогреется до 0… -5 градусов. Прогнозируются небольшие осадки и гололедица. Юго-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
В пятницу, 1 марта, ночью будет-4… -9 градусов, при прояснении — -14. Дневная температура составит 0… -5 градусов. Ожидается мокрый снег и гололедица. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Кстати, как все уже поняли, зима в этом году была очень снежной. «Сыпало» обильно не только в Омской области, но и во многих регионах России. В декабре зима стеснялась и выдавала столько снега, зато в январе, в начале нового года, россияне были шокированы количеством сугробов, а также и пробок, которые стали последствиями осадков. Омские специалисты, изучающие погоду, рассказали, сколько по итогу снега «навалило» в регионе.