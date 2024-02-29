И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Центральном и Октябрьском округах Омска зарегистрировано чрезмерное содержание сероводорода. Такую информацию предоставила пресс-служба Минприроды региона.
«Превышение ПДК сероводорода в ЦАО и ОАО, максимальная концентрация составила 1,25 ПДК (0,010 мг/м3)», — уточнили в ведомстве.
Также в пресс-службе заявили, что уже на следующий день, 28 февраля, уровень загрязнения понизился.
Ранее в соцсетях омичи жаловались на нестерпимый запах гари и жженой резины. «Аромат» распространился почти во всех уголках города и ощущался даже при закрытых окнах. Жалобы омичей направлены в экомониторинг.
Оказалось, что до 8 утра 24 февраля в регионе зафиксировали превышение ПДК частиц РМ 2,5 в 1,16 раза. Об этом сообщили в Минприроды.