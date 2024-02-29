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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

иллюстрация

И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом

29 февраля 2024, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей опять травили опасным газом с запахом тухлых яиц

Превышение нормы сероводорода зафиксировали в Центральном и Октябрьском округах.

В Центральном и Октябрьском округах Омска зарегистрировано чрезмерное содержание сероводорода. Такую информацию предоставила пресс-служба Минприроды региона.

«Превышение ПДК сероводорода в ЦАО и ОАО, максимальная концентрация составила 1,25 ПДК (0,010 мг/м3)», — уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе заявили, что уже на следующий день, 28 февраля, уровень загрязнения понизился.

Ранее в соцсетях омичи жаловались на нестерпимый запах гари и жженой резины. «Аромат» распространился почти во всех уголках города и ощущался даже при закрытых окнах. Жалобы омичей направлены в экомониторинг.

Оказалось, что до 8 утра 24 февраля в регионе зафиксировали превышение ПДК частиц РМ 2,5 в 1,16 раза. Об этом сообщили в Минприроды.

Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари
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#Омск#Омская область#Россия#Минприроды#Загрязнение воздуха#Новости#Сероводород
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