Скоро будет нечем дышать. В омском воздухе снова обнаружили обилие сероводорода

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Повышенные показатели концентрации сероводорода в воздухе специалисты зафиксировали 24 января. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Больше всего подвергся опасности Центральный округ. Известно, что в воздухе на его территории норма была превышена в 1,4 раза.
Напомним, что такая картина наблюдалась и днем ранее, 23 января. Однако тогда с проблемой столкнулся еще и Кировский округ. Кроме того, вчера в Омской области был введен режим НМУ, это время, когда воздух особенно сильно подвержен рассеиванию вредных примесей.