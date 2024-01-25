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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Скоро будет нечем дышать. В омском воздухе снова обнаружили обилие сероводорода

25 января 2024, 14:09
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омском воздухе снова обнаружили опасную концентрацию сероводорода

Запредельное содержание вещества обнаружили в Центральном округе Омска.

Повышенные показатели концентрации сероводорода в воздухе специалисты зафиксировали 24 января. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Больше всего подвергся опасности Центральный округ. Известно, что в воздухе на его территории норма была превышена в 1,4 раза.

Напомним, что такая картина наблюдалась и днем ранее, 23 января. Однако тогда с проблемой столкнулся еще и Кировский округ. Кроме того, вчера в Омской области был введен режим НМУ, это время, когда воздух особенно сильно подвержен рассеиванию вредных примесей.

Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»
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#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Сероводород#Нму#Анастасия Баянова#Загрязнение природы
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