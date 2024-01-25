Скоро будет нечем дышать. В омском воздухе снова обнаружили обилие сероводорода

Напомним, что такая картина наблюдалась и днем ранее, 23 января. Однако тогда с проблемой столкнулся еще и Кировский округ. Кроме того, вчера в Омской области был введен режим НМУ, это время, когда воздух особенно сильно подвержен рассеиванию вредных примесей.