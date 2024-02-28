Сохраняйте спокойствие. Омские силовики запланировали антитеррористические учения

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что 28 и 29 февраля в регионе пройдут антитеррористические учения. Цель учения — совершенствование навыков руководства при угрозе или совершении теракта.
Конец зимы завершится учебным антитеррористическим комплексом на объектах транспортной инфраструктуры. В учениях будут задействованы:
Силовики отработают учебные задачи, а также практические действия по приведению сил в состояние боевой готовности.