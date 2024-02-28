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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

иллюстрация

Сохраняйте спокойствие. Омские силовики запланировали антитеррористические учения

28 февраля 2024, 04:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области два дня подряд будут проходить антитеррористические учения

Учения пройдут в Ленинском и Октябрьском округах, а также в Любинском районе.

В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что 28 и 29 февраля в регионе пройдут антитеррористические учения. Цель учения — совершенствование навыков руководства при угрозе или совершении теракта.

Конец зимы завершится учебным антитеррористическим комплексом на объектах транспортной инфраструктуры. В учениях будут задействованы:

  • УФСБ;
  • УМВД;
  • УФСВНГ;
  • ГУ МЧС;
  • ФСО;
  • ЛУ МВД России;
  • подразделения Омского территориального гарнизона;
  • Правительство Омской области;
  • Администрация Омска.

Силовики отработают учебные задачи, а также практические действия по приведению сил в состояние боевой готовности.

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