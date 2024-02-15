Виталий Хоценко анонсировал открытие нового учебного дизайн-центра в омском политехе

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В ОмГТУ появится современный учебный дизайн-центр по микроэлектронике. В новом центре займутся разработкой образовательных программ и научно-исследовательскими работами. На его развитие уйдет 80 миллионов рублей, из которых 66 — федеральная поддержка.
«На создание нового пространства наш университет получил финансирование в размере около 80 млн рублей. В Центре будут разрабатываться образовательные программы, а также выполняться научно-исследовательские работы в интересах предприятий-партнеров», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
В пресс-службе Правительства Омской области уточнили, что развитие центра в области микроэлектроники ОмГТУ поддержала Минобрнауки России в федеральном проекте «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».