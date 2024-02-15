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Виталий Хоценко анонсировал открытие нового учебного дизайн-центра в омском политехе

Виталий Хоценко анонсировал открытие нового учебного дизайн-центра в омском политехе

15 февраля 2024, 06:28
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Университет получил 66 млн рублей при федеральной поддержке.

В ОмГТУ появится современный учебный дизайн-центр по микроэлектронике. В новом центре займутся разработкой образовательных программ и научно-исследовательскими работами. На его развитие уйдет 80 миллионов рублей, из которых 66 — федеральная поддержка.

«На создание нового пространства наш университет получил финансирование в размере около 80 млн рублей. В Центре будут разрабатываться образовательные программы, а также выполняться научно-исследовательские работы в интересах предприятий-партнеров», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

В пресс-службе Правительства Омской области уточнили, что развитие центра в области микроэлектроники ОмГТУ поддержала Минобрнауки России в федеральном проекте «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Напомним, что еще в начале года Виталий Хоценко поделился планами развития региона в научной сфере. Также Ранее Город55 сообщал, что 3 омских вуза попали в группу 15% лучших университетов мира.

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