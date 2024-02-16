Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»

Финалистов в ближайшие дни ждут последние испытания, за которыми будут следить все члены наблюдательного совета. Так, в рамках оценочной части финала участников разделят на команды для выполнения заданий. За каждой из них будет наблюдать эксперт и определять участников, лучше всего проявивших все оцениваемые компетенции.