Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Сегодня, 16 февраля, в стенах конгресс-холла прошла торжественная церемония открытия финала кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Проект был запущен в сентябре прошлого года и реализовался аппаратом губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Позади несколько этапов, и из 8223 человек, оставивших заявки на участие в кадровом конкурсе, до финала дошло только 193 человека.
«У нас 36 человек на место. Это выше чем конкурс на любой факультет МГУ, МГИМО и других самых передовых вузов. Здорово, что есть интерес. Это говорит о том, что люди, которые проживают в Омской области, других регионах и даже других странах, но связаны с Омском, думают о регионе. Такой кадровый конкурс открывает возможность и руководителям, и министрам, и членам наблюдательного совета увидеть и пригласить людей к себе в команду для работы на благо региона и страны», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.
В торжественной церемонии открытия заключительного очного этапа отбора помимо руководителя Омской области поучаствовали сенатор от Омской области, председатель наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
«Мы с вами — команда Президента России. Все вместе мы уже строим не только настоящее, но и будущее Омской области, а значит участвуем в строительстве и новой России. Каждый день малыми шагами мы движемся к этой большой общей цели. Вы лидеры в своих командах, подразделениях, предприятиях, за вами стоят коллективы, и вы несете ответственность и за них в том числе. Ведь только объединяя усилия, опыт и знания разных специалистов и разных поколений, можно добиться наилучших результатов», — сказал Хоценко во время приветственной речи финалистам конкурса.
Финалистов в ближайшие дни ждут последние испытания, за которыми будут следить все члены наблюдательного совета. Так, в рамках оценочной части финала участников разделят на команды для выполнения заданий. За каждой из них будет наблюдать эксперт и определять участников, лучше всего проявивших все оцениваемые компетенции.
«По опыту других проектов могу сказать, что финальные испытания, безусловно, могут быть для вас стрессом. При этом мы все понимаем, что финалистами стали люди, имеющие значительный опыт и ориентированные на победу», — отметил Дмитрий Лисицын.
По словам председателя наблюдательного совета Ивана Евстифеева, результаты кадрового конкурса с нетерпением ждут все министры Омской области. Они уже сейчас интересуются участниками и спрашивают, на кого можно обратить внимание.
«Помимо обучения у экспертов, профессоров и педагогов, есть не менее ценный ресурс — вы сами. У вас будет три дня для того, чтобы познакомиться, узнать друг друга, обменяться контактами, чтобы оставаться на связи после завершения проекта. Каждый из вас — эксперт в своей сфере, все вы лучшие управленцы Омской области. Когда вы начнете объединяться в команды, разрабатывать проекты, консультироваться друг у друга, получать дружескую и экспертную поддержку — это будет мощнейшая синергия развития, которая и нужна нашему региону», — посоветовал Евстифеев участникам финала проекта.
Победителями кадрового конкурса станут 45 человек, каждый из них получит сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательной программы по управленческой тематике и будет включен в резерв управленческих кадров Омской области.
«Это наша инвестиция в вас, региону нужны самые сильные, знающие и образованные специалисты. Верю, что вы эту возможность обязательно используете правильно, потому что из числа победителей будут проводиться назначения на ответственные должности», — сообщил Виталий Хоценко.
Однако пока губернатор не раскрывает имена финалистов, которым он готов сделать кадровые предложения по работе в команде правительства Омской области. Эту работу Хоценко назвал еще более сложной и сравнил с суперфиналом.
«У нас есть уже кадровые гипотезы. Но, наверное, об этом рано говорить, нужно, чтобы прошел финал», — отметил руководитель региона.
Добавим, что один из финалистов — ведущий специалист по тестированию из компании «Газпромнефть — Цифровые решения» Владислав Васильев сообщил, что без долгих раздумий принял решение попробовать свои силы в конкурсе.
«В случае победы я хотел бы получить образование в Российской академии народного хозяйства. Было бы идеально вступить в команду губернатора и работать на благо региона, например, в минцифры либо в министерстве промышленности», — отметил омич.
Всех финалистов проекта, кстати, пригласили в экспертный клуб под руководством губернатора Виталия Хоценко.