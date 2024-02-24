В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
24 февраля в московской больнице умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Вячеславу Лебедеву было 80 лет, у него были проблемы с сердцем и онкология. В больнице, куда главу Верховного суда госпитализировали несколько дней назад, не смогли помочь Лебедеву.
Отметим, что Вячеслав Лебедев окончил вечернее отделение юрфака МГУ им. Ломоносова. Должность председателя Верховного суда занимал с 1991 года. Был доктором юридических наук, его диссертация была посвящена «Проблемам становления и развития судебной власти в Российской Федерации».
Теперь обязанности председателя суда будет исполнять первый заместитель Петр Серков.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева.