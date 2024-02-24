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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

24 февраля 2024, 12:09
Фото: Kremlin.ru
Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.

24 февраля в московской больнице умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Вячеславу Лебедеву было 80 лет, у него были проблемы с сердцем и онкология. В больнице, куда главу Верховного суда госпитализировали несколько дней назад, не смогли помочь Лебедеву.

Отметим, что Вячеслав Лебедев окончил вечернее отделение юрфака МГУ им. Ломоносова. Должность председателя Верховного суда занимал с 1991 года. Был доктором юридических наук, его диссертация была посвящена «Проблемам становления и развития судебной власти в Российской Федерации».

Теперь обязанности председателя суда будет исполнять первый заместитель Петр Серков.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева.

#Общество#Омск#Россия#Верховный суд#Смерть#Болезнь#Новости#Похороны#Председатель суда#Юлия Истомина#Председатель#Вячеслав Лебедев
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